Schwere Ladung mangelhaft gesichert

Ohne Kantenschoner reißen die Spanngurte ein, wenn immense Kräfte auf die Ladung wirken. (Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen)

KREIS GIESSEN - (red). Die Autobahnpolizei Mittelhessen hat laut einer Pressemitteilung am Mittwoch verhindert, dass zentnerschwere Eisenträger von der Ladefläche eines Lkw auf die Fahrbahn rutschen. Die Polizistin und ihr Kollege untersagten die Weiterfahrt eines Sattelzuges, dessen Ladung ungenügend gesichert war.

Der Sattelzug fiel den Autobahnermittlern gegen 14.30 Uhr auf der A 5 bei Fernwald in Fahrtrichtung Süden auf. Sie lotsten das Gespann auf den Hof des Polizeizentrums in Butzbach und kontrollierten Fahrzeug und Fahrer. Es zeigten sich erhebliche Mängel in Sachen Ladungssicherung. Die großen und massiven Eisenstücke waren lediglich mit einem Spanngurt fixiert. Dieser war nicht auf Spannung gezogen. Kantenschoner fehlten ebenfalls. Dass das Material den Belastungen nicht standhielt, zeigte sich, da der Gurt an einigen Stellen eingerissen war.

Eine Palette war durch die rutschende, schwere Last beschädigt und drohte, auseinanderzubrechen. Rutschhemmende Unterlegmatten, um eine Bewegung der Fracht durch Fliehkräfte zu verhindern, fehlten völlig. Die Palettenbrachen unter der schweren Last bereits teils auseinander.

„Mangelhaft“ lautete die Diagnose für die Sicherung der Ladung, weshalb der Fahrer vor der Weiterfahrt für Ordnung sorgen und nachrüsten musste. Auch ein Blick auf die Bremsen des schwer beladenen Trucks ließ die Ordnungshüter kritisch aufmerken. Mehrere Bremsscheiben wiesen tiefe Risse auf.

Die Zugmaschine, an deren Bremsen die Mängel festgestellt wurden, legten die Polizisten still. Eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe war für den Fahrer des polnischen Sattelzuges auch noch fällig. Bevor das Fahrzeug nicht in einwandfreiem Zustand ist, weder Ladung noch Mängel die Sicherheit auf den Autobahnen nicht weiter gefährden, darf es den Weg an seinen Bestimmungsort nicht fortsetzen.