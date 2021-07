Schwerer Unfall am Münsterer Kreuz

Symbolfoto: dpa

LAUBACH - Am frühen Donnerstag ist es auf der Landstraße zwischen Laubach und Lich zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 125er-Motorrad und einem Kleinwagen gekommen. Der Kradfahrer, ein 17-jähriger aus dem Kreis Gießen, wurde dabei laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Die ebenfalls aus dem Kreis Gießen stammende 27-jährige Fahrerin eines weißen Skodas erlitt leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Pkw-Fahrerin auf der L 3481 von Laubach in Richtung Lich unterwegs gewesen, der Biker auf der L 3007 von Grünberg in Richtung Hungen, als es gegen 5.25 Uhr im Kreuzungsbereich krachte.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete an, dass ein Unfallgutachter hinzugezogen werden soll. Die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Fahrbahn musste im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden. Mögliche Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich bei der Polizei in Grünberg unter 06401/91430 zu melden.