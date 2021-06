Schwestern aus Krofdorf-Gleiberg wollen Flüchtlingen auf Lesbos helfen

Für August planen Lara (Foto unten, l.) und Lucie eine erneute Hilfsaktion für Geflüchtete. Foto: Mattern

KROFDORF-GLEIBERG - Während landauf und landab die Rede ist von der zurückgewonnenen Freiheit, verschwindet das Elend dieser Welt nahezu komplett aus dem Fokus und über die, deren Freiheit Opfer wurde von Krieg, Hunger und anderen Katastrophen, wird vielfach nur noch berichtet, wenn sie auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken. Mit dieser Situation kommen Lara und Lucie Gruber aus Krofdorf-Gleiberg nicht klar. Im vergangenen Jahr hatten die Schwestern in beispielhafter Manier auf eigene Faust einen Hilfstransport für die Menschen im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos zusammengestellt. Mit kleinen Lieferwagen und einigen Unterstützern waren sie drei Tage auf dem Land- und Seeweg unterwegs. Die Aktion der jungen Frauen fand breites Echo und große Anerkennung. Nun soll die Hilfe fortgesetzt werden.

"Die vergangenen Monate ist es uns schwergefallen, die Füße still zu halten. Seit wir im Oktober von Lesbos zurückgekommen sind, haben wir alles getan, was von Deutschland aus und während einer Pandemie möglich war, um die Geflüchteten weiterhin zu unterstützen. Eigentlich ist unsere Reise nie zu Ende gegangen", berichten Lara und Lucie. Deshalb heißt die neue Unternehmung "Lesbos 2.0".

Am 12. August soll es losgehen, jedoch in einer etwas anderen Form. Die Entscheidung, nur Geldspenden zu sammeln und nach Lesbos zu fliegen, beruht auf der Überlegung, die teuren Fähr- und Reisekosten zu sparen. So könne man mit Einkäufen vor Ort die Wirtschaft unterstützen, die stark eingebrochen ist, da wegen der Flüchtlingsproblematik kaum noch Touristen auf die Insel kämen, erklären die Schwestern. Man schlage somit zwei Fliegen mit einer Klappe.

Lara und Lucie Gruber versichern, dass alle Spenden zu 100 Prozent bei den Geflüchteten ankommen. Ihr Plan ist es, Hilfsgüter zu kaufen und zu verteilen, Medikamente, Arztkosten, Einkäufe im Supermarkt etc. zu bezahlen. Auch größere Investitionen in bessere Camp-Bedingungen (Sanitäranlagen und Weiteres) sind je nach Spendenaufkommen denkbar. Die beiden haben vor, ihre Reisekosten (Flug, Unterkunft und Verpflegung) selbst zu finanzieren. Wer gerne dabei unterstützen möchte, vermerkt dies im Verwendungszweck.

Wie Lara Gruber ergänzend mitteilt, können auf Wunsch auch Spendenquittungen ausgestellt werden. Die Flüchtlingsinitiative Lohmar-Siegburg (bei Köln) habe sich bereit erklärt, die Bescheinigungen auszustellen. Wer also eine Quittung für seine Spende möchte, gibt im Verwendungszweck das Stichwort "Moria" und seine Adresse an. Die Schwestern geben dies dann an die Flüchtlingsinitiative weiter. Diese wiederum erhält von den jungen Frauen Quittungen über die Ausgaben auf Lesbos.

Für den Fall eines so großen Geldsegens, dass nicht alles ausgegeben werden kann, können sich die Schwestern vorstellen, Unterkünfte für Familien mit besonderem Schutzbedarf auf Dauer zu mieten oder Anwaltskosten für bedürftige Familien zu übernehmen. Lara und Lucie, die gerade einen Verein gründen, sind bei der Aktion nicht allein: Das Team besteht aus zehn Personen. Sie kommen aus Köln, Münster und Kassel, wo ebenfalls gesammelt wird. Es ist ein circa 14-tägiger Aufenthalt vorgesehen.

Seit Lara und Lucie von Lesbos zurückgekommen sind, kämpfen sie dafür, die syrische Familie Al Sbih mit ihren fünf Kindern nach Deutschland zu holen. Die beiden ältesten Söhne sind bereits hier und der Vater braucht dringend eine Herzoperation. Mit dem gewonnenen Preisgeld der Bürgerstiftung Mittelhessen in Höhe von 1000 Euro finanzieren sie aktuell Anwaltsgebühren in Athen und geben ihr Bestmögliches, die Familie, die sich seit sieben Jahren auf der Flucht befindet, in Deutschland willkommen zu heißen.

"Auf dieser Reise haben wir vieles dazu gelernt, nämlich, dass in der Bürokratie zahlreiche Verbrechen begangen und Geflüchtete nicht über ihre Fristen und Rechte informiert werden, sondern zum Spielball zwischen der Türkei und Europa werden, wie es ein Geflüchteter selbst beschrieben hat", erklären sie. Nur wer auf dem letzten Stück der Reise auf dem griechischen Festland noch mehrere tausend Euro für Anwalt und Lebensunterhalt sowie alle Papiere beisammen hat, habe eine reale Chance, die Willkür der Flüchtlingspolitik zu umgehen, erläutern Lara und Lucie.

Auch wenn Lesbos kaum noch in den Schlagzeilen ist: Die Zustände im Camp hätten sich in jeder Hinsicht verschlechtert und Geflüchtete berichten den jungen Frauen von nächtlichen Deportationen in andere Camps. Natürlich sei Lesbos längst nicht mehr der einzige Brennpunkt in Bezug auf die Flüchtlingssituation, sagt Lara. "Wenn man sich Ceuta oder die Balkanroute anschaut, dann dreht es uns den Magen um. Dennoch haben wir uns wieder genau für diesen Ort entschieden, da wir uns dort ein wenig auskennen und Routine entwickeln konnten, auf die wir aufbauen wollen."