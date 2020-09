Sechs Jahre für versuchten Mord in Lich

Über vier Jahrzehnte war das Ehepaar aus dem Vogelsbergkreis verheiratet, dort gründeten sie für ihre Schafzucht eine gemeinsame GbR. Da sie sich mit den Kindern zerstritten hatten, setzten sie sich als Alleinerben für den jeweils anderen ein. Während des wochenlangen Prozesses wurde klar, dass der Ton in der Beziehung rau, die Ehe lieblos und der Tag durch die Arbeit geprägt war. Mehrmals kündigte die Frau an, ihren Mann zu verlassen und tat dies auch am 15. Oktober 2019 - für ihn völlig überraschend. Die Frau zog in eine ihm unbekannte Wohnung, nahm etwa die Hälfte des Barvermögens mit - 110 000 Euro - und wollte aus der GbR aussteigen. Der aufgesetzte Änderungsvertrag hätte ihr jedoch lediglich 50 000 Euro zugesichert. Sie unterschrieb den Vertrag bei einem gemeinsamen Treffen am 12. Dezember daraufhin nicht und brach jeglichen Kontakt zu ihrem Mann ab. Dieser machte sich laut eigenen Aussagen Zukunfts- und Existenzsorgen und äußerte Drohungen gegen sie gegenüber seinen beiden erwachsenen Kindern und ihr selbst. Laut eigener Aussage fasste der Vogelsberger am Nachmittag des 31. Dezember den Plan, seine Frau zu "erschrecken", um sie damit dazu zu drängen, den Vertrag zu unterschreiben. Gegen 23.40 Uhr kam er bei der ihm mittlerweile bekannten Wohnung in Lich an und versteckte sich hinter einer Baumgruppe. Als seine Frau um Mitternacht auf den Balkon trat, um das Feuerwerk zu betrachten, schoss er drei Mal mit einem Revolver und scharfer Munition auf sie und verfehlte sie bei zwei Schüssen nur knapp. Sie bemerkte, dass etwas nicht stimmte, als ihr Putz auf den Kopf rieselte und spürte, dass etwas auf den Boden des Balkons fiel. Daraufhin ging sie zurück in ihre Wohnung - ohne zu wissen, was genau passiert war. Der Mann klingelte daraufhin an ihrer Haustür, sie machte jedoch nicht auf. Er fuhr wieder nach Hause und gab später die Tat zu. (jem)