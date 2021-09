Seit 1979 acht Vogelarten im Landkreis Gießen ausgestorben

Eine der wenigen Vogelarten mit positiver Bestandsentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten ist die Graugans, die erst seit 1987 wieder im Kreis Gießen brütet. Foto: Achim Zedler

KREIS GIESSEN - Als Avifauna wird laut Wikipedia die Gesamtheit aller in einer Region vorkommenden Vogelarten bezeichnet. Der Name leitet sich von den lateinischen Wörtern "avis" = Vogel" und "Fauna" = Tierwelt ab. Eine solche Avifauna hat der Nabu-Kreisverband Gießen erstmals herausgegeben. Seit 30 Jahren erstellt der Nabu die "Vogelkundlichen Jahresberichte des Kreises Gießen". Dieser Geburtstag wurde zum Anlass genommen, die gesammelten Beobachtungsdaten über die heimische Vogelwelt auszuwerten und in einer Gesamtübersicht darzustellen. 309 Arten seien nachgewiesen worden. 24 als Brutvogel seien im Kreis ausgestorben, davon acht Arten seit 1979. Vier Arten stünden kurz davor auszusterben, so die wesentlichen Erkenntnisse.

Die Vogelschützer interessierte besonders, einen Überblick über die Entwicklung der Arten über die Zeit zu bekommen und dieses in Beziehung zu setzen zu den Kenntnissen von der Vogelwelt in früheren Zeiten, um entsprechende Entwicklungen aufzuzeigen. Außerdem stellte man sich nach mehreren Jahrzehnten der Vogelbeobachtung die Frage, wie häufig eigentlich die eine oder andere Art hierzulande bisher vorkam.

Schutzmaßnahmen

Da der Rückgang vieler Vogelarten aus unterschiedlichen Gründen dramatisch fortschreite, sei es wichtig, auf Basis der Erkenntnisse notwendige und dringende Schutzmaßnahmen zu begründen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Avifauna bündelt die bekannten Meldungen der Vogelwelt im Kreis Gießen und seiner Randbereiche in Lahn- und Horloff- und Wetteraue unter Berücksichtigung der historischen Quellen, die bis 1850 zurückreichen. Die Datenlage bei den Waldarten sowie bei einigen Teilregionen des Bearbeitungsgebietes weise allerdings noch deutliche Meldelücken auf, schreibt der Nabu weiter. Trotz dieser Erfassungslücken sei die Kenntnis über die Vogelwelt ungleich besser als über andere Tierarten und die Datenlage im Kreis Gießen könne als vergleichsweise sehr gut bezeichnet werden. Die Daten stammen im Wesentlichen aus dem Zeitraum 2019 bis 1986, teilweise bis 1979. Einige wenige herausragende Daten sind von 2020 und 2021 ergänzt worden.

Seit 1979 liegen systematisch aufbereitete kreisbezogene Beobachtungen von fast allen hier vorkommenden Vogelarten vor. Mit dem Beginn der Veröffentlichungen durch den DBV-Kreisverband ab 1979 (herausgegeben von Hans-Erich Wissner) wurden Daten einer ansteigenden Zahl von Beobachtern ausgewertet. Waren es 1979 noch 17 Ortsgruppen beziehungsweise Ortsbeauftragte für Vogelschutz, so stieg diese Zahl bis 1982 auf 56 Melder an. In der Zeit der vogelkundlichen Jahresberichte wuchs deren Anzahl auf 110 im Jahr 1996. Eine fulminante Entwicklung folgte ab Ende des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre, als zunächst das Beobachtungsportal Naturgucker und dann Ornitho im Internet an den Start gingen. 2019 waren es genau 200 Melder, von denen über 54 000 Datensätze vorlagen.

Der Nabu weist darauf hin, sehr viele dieser Beobachter gar nicht im Kreisgebiet ansässig seien. Die heutige Mobilität mache es möglich, dass man in kurzer Zeit an mehreren Orten beobachten kann, während es früher eine Tagesreise war, auch nur zu einem der "Hotspots" zu gelangen. Folglich könnten heutige und frühere Daten in der Dimension, dass Arten oder Seltenheiten zugenommen hätten, unmöglich verglichen werden. Allerdings gehe dies im Umkehrschluss, wenn damals wenige Beobachter Arten oder/und Häufigkeiten feststellten, die heute nicht annähernd erreicht werden.

24 Arten ausgestorben

309 Vogelarten wurden bisher im Kreis Gießen nachgewiesen. Es wären 314, wenn alle bekannten Beobachtungen auch dokumentiert oder anerkannt worden wären. Von den 309 Arten seien inzwischen 24 als Brutvogel im Kreis ausgestorben, davon acht Arten seit 1979. Vier Arten stünden kurz davor auszusterben, 18 Arten brüten seit 1979 (wieder) im Kreisgebiet. Acht davon sind neu und brüten regelmäßig, darunter die Kanadagans und die Nilgans Neozoen. Bei elf Arten habe es nur eine oder wenige Bruten gegeben. Sechs Arten, die als ausgestorben galten, sind wieder als regelmäßige Brutvögel vertreten. Diese seien zuvor mit Ausnahme des Weißstorchs sämtlich durch direkte menschliche Verfolgung ausgerottet worden. Drei Arten seien erst im 20. Jahrhundert eingewandert und inzwischen schon nicht mehr nachweisbar oder nur noch sporadisch.

Der Nabu weist abschließend darauf hin, dass langfristig negative Trends überwiegend würden. Viele Arten, besonders auch eher häufig vorkommende, hätten seit etwa 2010 deutliche, teils sogar dramatische Bestandseinbußen zu verzeichnen.

Die Avifauna ist in Papierform zum Preis von zehn Euro bei Lioba Krämer unter 06406/77045 oder per E-Mail an lioba.kraemer@t-online.de erhältlich.