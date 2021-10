Seit 1993 wird geforscht

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). CDU-Landratskandidat Peter Neidel besuchte gemeinsam mit dem Evangelischen Arbeitskreis (EAK) der CDU Gießen eines der weltweit am längsten laufenden Klimafolgenexperimente, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter dem Titel „Klimawandel im Kontext von Wissenschaft und Glaube“ führte der Projektleiter Professor Christoph Müller die Veranstaltungsteilnehmer durch die seit 1993 vom Institut für Pflanzenökologie der Justus-Liebig-Universität Gießen und dem Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLNUG) betriebene Forschungsstation in Linden.

Müller verwies bei seiner Führung auf die Dringlichkeit, aktuell diskutierte Klimamaßnahmen umzusetzen, sowie das 1,5-Grad-Ziel. Johann Peter Süßmilch habe bereits 1741 weitreichende Ressourcenknappheiten prognostiziert. Angesichts der Hitzesommer der vergangenen Jahre gebe es die Perspektive, im Rheingau Merlot anbauen zu können. Der Professor verdeutlichte die durch die Umweltbeobachtungs- und Klimafolgenforschungsstation nachgewiesenen verheerenden Folgen des Klimawandels. Doch trotz der ungünstigen Prognosen sieht er noch immer die Möglichkeit, mithilfe innovativer Forschung und Technologie einem folgenschweren Klimawandel entgegenzuwirken.

Neidel betonte in diesem Zusammenhang, dass der Forschungs- und Technologiestandort Gießen gefördert werden müsse. Der Kreisvorsitzende des EAK, Dr. Daniel Leufkens, erinnerte an die Verpflichtung zur Bewahrung der Schöpfung, was sich bereits unmittelbar durch das C der CDU ableiten ließe.