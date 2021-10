Seit 75 Jahren geht es in Dorf-Güll gesundheitsorientiert zu

Zum Jubiläumsfestakt zählte eine Jerusalem-Challenge, bei der nach Herzenslust getanzt werden konnte.

DORF-GÜLL - Der Sportverein 1946 Dorf-Güll besteht seit 75 Jahren. Mehrere sportbegeisterte Männer trafen sich am 20. August 1946 - einem Dienstag - in der damaligen Gastwirtschaft Neuser, um in Dorf-Güll Fuß- und Handball zu spielen. Jeweils ein Herren-Fußballteam sowie eine Frauen-Handballmannschaft sollten zukünftig unter dem Namen SV Dorf-Güll antreten.

Allerdings versäumte es der erste Chronist des Vereins, eine Namensliste der eigentlichen Gründer und eine Aufstellung der ersten 40 Vereinsmitglieder zu hinterlassen. "Grund der Vereinsgründung gut ein Jahr nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges war damals sicherlich der Hunger nach Normalität und der Freizeitspaß", hob Dr. Irmgard Ullrich (Vorstand Sport) kürzlich bei einer gut besuchten Jubiläumsfeier unter freiem Himmel hervor.

Über die Jahre hinweg dominierte der Fußball den Sportverein. Die Frauen-Handballmannschaft gab nur zwei Jahre nach Gründung den Spielbetrieb wieder auf. Von 1952 bis 1955 existierte kurzzeitig eine Tischtennisabteilung. Mit lebhaften und leibhaftigen Berichten nicht nur aus den Anfangszeiten wurde das Vereinsgeschehen zur Jubiläumsfeier (diese Zeitung berichtete) lebendig.

Aus den Händen von Klaus Haas, dem Vorsitzenden der Vereinsgemeinschaft, erhielt Vorstandsmitglied Irmgard Ullrich ein Geschenk. Hiltrud Mulch ist mit ihren 84 Jahren die älteste Teilnehmerin der Seniorengymnastikgruppe.

Den Reigen der Erzähler eröffnete einer von den "Alten", allerdings der zweiten Generation, wie sich Hubert Sames (Jahrgang 1943) selbst bezeichnete. Im Alter von zwölf bis 13 Jahren begann er mit dem Fußballspielen, doch vor dem Spiel war der Kirchgang Pflicht. Dorf-Güll hatte nicht die besseren Fußballer, aber die lustigsten: eine verschworene Gemeinschaft, die mit 30 bis 40 Titeln auch über ein reichhaltiges Liedgut verfügte. Mit dem Vereinslied "Grün und Weiß, wie lieb ich Dich" animierte er auch die Gäste der Feier zum Mitsingen. Im Jahre 2018 musste der laufende Spielbetrieb der Fußballmannschaft allerdings wegen fehlendem Nachwuchs eingestellt werden.

Die Geburtsstunde des Frauenfußballs in Dorf-Güll war 1970, wie Marina Reitz, Aktive in den 70er Jahren, hervorhob. Bis zu 58 Spielerinnen hatte man zusammen, die bis zur Einstellung des Spielbetriebes einen erfolgreichen Fußball spielten und auf viele Erfolge und Meisterschaften zurückblicken konnten.

Zum Schmunzeln und Kopfschütteln war die Aussage, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in den 50er Jahren beschlossen hatte, den Frauen-Fußball zu verbieten, aus Sorge um das weibliche Wohl und die Aufrechterhaltung der Moral. Im Kampf um den Ball verschwinde die weibliche Anmut, hieß es. Körper und Seele würden unweigerlich Schaden nehmen und das Zurschaustellen des Körpers "verletzt Schicklichkeit und Anstand", so die damalige Begründung des DFB. Wie sehr sich doch die Zeiten ändern, denn von alledem spricht heute keiner mehr.

Seit 1968 hat Dorf-Güll eine Fußball-Alte-Herren-Mannschaft, die heute in einer Spielgemeinschaft spielt, wie Gerald Beier, einst Mitglied dieses Teams und jetziger Vorstand Finanzen, berichtete. Organisator, Herz und Kopf der Gruppe war Klaus Grieb. Neben den vielen sportlichen Erfolgen (33 erste Plätze, 30 zweite Plätze und 32 dritte Plätze) bei Turnieren hob er besonders die Reisen und großen Fahrten sowie die zwischen 1975 bis 1978 stattgefundenen Begegnungen mit den Alten Herren des VfL Bochum hervor.

Der Schwerpunkt des Vereins, dem rund 320 Mitglieder angehören, ist heute die 1975 ins Leben gerufene Turn- und Gymnastikgruppe, betonte Susanne Schmidt, die seit 1979 dabei ist. Die Abteilung erhielt großen Zuwachs, als sich die Damenfußballmannschaft auflöste. Gesellschaftliche Ereignisse und Fahrten zählten neben dem Sportlichen zu den Highlights.

Im Namen der Vereinsgemeinschaft Dorf-Güll gratulierte der Vorsitzende Klaus Haas dem Jubiläumsverein und übergab nebst Urkunde ein Präsent an Irmgard Ullrich. Klaus Haas, selbst Fußballer und Sportler, der über 20 Jahre als Jugendleiter im Verein tätig war, hatte für die Feier zwei Motivwände gestaltet, die eine für Dank und Anerkennung, die zweite mit Glückwünschen.

Viel Applaus wurde gespendet, als er Heinz Zwirner hervorhob, der von 1986 bis 2016 Vorsitzender des Vereins und danach bis zu seinem Tod 2019 Ehrenmitglied war. Erfreut war Haas, viele altbekannte Fußballer begrüßen zu können.

Als kleines Kind kannte Sarah Weil, geborene Brucker, schon die Mutter-Kind-Gruppe, die der 1986 gegründeten Abteilung Turnen und Gymnastik zugehörig ist. Sie leitete selbst zehn Jahre Kindergruppen im Verein.

Zur jüngsten sportlichen Gruppe gehören die Senioren, die zunächst unter der Führung der Landfrauen Gymnastik betrieben und dann in den SV Dorf-Güll integriert wurden. Älteste aktive Teilnehmerin ist die 84-jährige Hiltrud Mulch, die lustige Anekdoten zum Besten gab und den Werdegang der Abteilung schilderte. Mittlerweile hat sich die Abteilung auch für Männer geöffnet.

Zum Programm der 75-Jahr-Feier gehörte neben einer Tanzaufführung der unter Leitung von Karina Scholl stehenden Hip-Hop-Formation auf dem Sportplatz auch zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls eine "Jerusalem"-Challenge, bei der auch Gäste zum Mittanzen willkommen waren.

Zum Rückblick auf Vereinsgeschehen gehörten auch wichtige Eckpunkte wie 1952/53 der erste Ausbau des Sportplatzes in Eigenleistung, 1969 der Eintrag ins Vereinsregister und 1974/75 der zweite Ausbau des Sportplatzes. 1981 wurde nach dreijähriger Bauzeit das neu erbaute Sportheim auf dem Gelände des Sportplatzes eingeweiht. Seit 1994 existiert ein Förderkreis, der bei Bedarf Vereinsgruppen unterstützt. Seit 2019 besteht der geschäftsführende Vorstand aus drei gleichberechtigten Amtsinhabern, zu denen Gerald Beier (Vorstand Finanzen), Hermann Otto Franke (Vorstand Kommunikation) und Irmgard Ullrich (Vorstand Sport) gehören.