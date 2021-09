Schriftführerin Karin Keipke und Präsident Hermann Brozat (r.) mit den Geehrten Klaus Lepper, Wolfgang Martin, Erwin Weickert und Helmut Rauch (v.l.). (Foto: gba)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (gba). „Wie gerne würde ich über die gewohnten Aktivitäten im Wanderjahr 2020/21 berichten“, begann der Präsident der Europäischen Volkssport-Gemeinschaft – Landesverband Deutschland (EVG-D), Hermann Brozat (Marburg-Schröck), seinen Jahresbericht zur Delegiertenversammlung, die am Samstag unter Einhaltung strengster Corona-Schutzmaßnahmen in der Sporthalle Burkhardsfelden stattfand. Aufgrund der Pandemie konnte keiner der rund 50 Mitgliedsvereine die gewohnten Volkswandertage ausrichten. Auch die geplante Jubiläumsveranstaltung zum 50-jährigen Bestehen des Verbandes musste ebenso wie die Landesverbandswanderung 2021 in Florstadt-Staden abgesagt werden.

Aufgrund dieser Situation haben sich einige Mitgliedsvereine dazu entschlossen, so genannte Permanent-Wanderwege einzurichten. Die Anzahl dieser Wege, die in der Regel an allen Wochentagen begehbar sind, habe sich auf 16 erhöht. Brozat, der auch das Amt des Europa-Präsidenten innehat, bedankte sich beim TSV Ilbeshausen, den Wanderfreunden des TuS Dietkirchen und der „Kleinen Wanderwelt“, die allen Risiken und Erschwernissen zum Trotz seit Juli wieder EVG-Wanderungen ausgerichtet haben. Optimistisch zeigte sich Terminkoordinator Volkert Gut (Gießen) für das kommende Jahr. Es lägen bereits zahlreiche Meldungen von Wanderveranstaltungen vor. Er gehe davon aus, dass sich die Corona-Lage verbessere und bis Jahresende noch weitere Termine eingingen.

Von der schlechtesten Kassenbilanz seit seinem Amtsantritt berichtete Schatzmeister Frank Joedicke (Lich). Diese begründe sich mit den hohen Vorbereitungskosten einer in Buseck geplanten Jubiläumsveranstaltung, die aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte. Nach den Berichten des Abzeichenwartes Werner Luley (Oppenrod) und der Schriftführerin Karin Keipke (Usingen) wurde das Präsidium auf Antrag der Kassenprüfer Klaus Lepper (Waldgirmes) und Thomas Kühn (Lich) ohne Gegenstimme entlastet.

Da keine Landesverbandswanderung der EVG-D stattfinden kann, wurden die für diese Veranstaltung üblichen Ehrungen verdienter Wanderer vorgezogen. Für stolze 50 000 erwanderte Kilometer bekam Erwin Weickert (Florstadt) Urkunde und Ehrennadel. 10 000 Kilometer sind Wolfgang Martin (Lindenstruth) sowie Heidi und Klaus Lepper (Waldgirmes) gewandert. Letztere erhielten außerdem einen Ehrenpreis als Drittplatzierte der EVG-Jahreswertung 2019/20 mit 1072 Kilometer bei 56 Teilnahmen. In dieser Wertung erhielten an diesem Tag auch Gerd Baumung (Lich/fünfter Platz) sowie Helmut und Gisela Rauch (Schröck/siebter Platz) ihre Urkunden.