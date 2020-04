Seit über einem Monat tagt beim Landkreis Gießen ein Verwaltungsstab zur Corona-Krise

Der Verwaltungsstab unter Leitung von Thorsten Becker (r.) arbeitet seit über einem Monat an der Bewältigung der Corona-Krise im Landkreis. Foto: Landkreis Gießen

Kreis Giessen (red). Abstand, Frischluft, Klinkenputzen. Jeden Morgen ist es das gleiche Ritual im Konferenzraum des Kreishauses am Riversplatz. Seit gut einem Monat tagt hier der Verwaltungsstab des Landkreises jeden Morgen von Montag bis Freitag; bei Bedarf auch am Wochenende. Dass dabei mindestens jeder zweite Platz frei bleibt, ist der Vorsicht vor Ansteckung geschuldet - ebenso wie regelmäßiges Stoßlüften und die gründliche Reinigung von Türgriffen und Tischen. Trotz räumlicher Distanz geht es hier um durchorganisiertes Teamwork. Denn der Stab managt die Bewältigung der Corona-Krise in der Kreisverwaltung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Aufgaben sind groß und vielfältig: Es geht nicht nur darum, die Ausbreitung des Virus einzugrenzen oder Vorbereitungen für eine größere Zahl von Covid-19-Erkrankten zu treffen. Es geht auch darum, die Kreisverwaltung arbeitsfähig zu halten. "Wir sind ein breit aufgestellter Dienstleister", sagt Landrätin Anita Schneider (SPD). "Wir können nicht schließen. Wir müssen sicherstellen, dass wir gesetzliche Leistungen gewährleisten und handeln können."

Täglich neue Situationen

Im Team des Stabs unter Leitung von Thorsten Becker sind deshalb viele wichtige Abteilungen vertreten. Je nach Anlass zum Beispiel die Fachdienste Schulen oder Soziales, das Jugendamt, das Rechtsamt und die IT. Die Gefahrenabwehr und das Gesundheitsamt sind selbstverständlich immer dabei.

"Am Abend des 28. Februar hatten wir den ersten bestätigen Covid-Fall im Landkreis Gießen", erinnert Schneider. "Seither sind wir nicht nur mit einer täglich wachsenden Zahl von Fällen konfrontiert worden, sondern haben auch im Rekordtempo Herausforderungen angehen müssen, die sich durch täglich neue Situationen ergeben haben." Praktisch übers Wochenende galt es, Details für die Notbetreuungen an Schulen zu klären oder per Allgemeinverfügung die immer weiter reichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens umzusetzen.

Auch die Suche nach einem geeigneten Standort für ein Corona-Testcenter war ein dringendes Thema. Eigentlich sind Einrichtung und Betrieb des Centers Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigung. "Für uns war aber von Beginn an klar, dass wir dabei unterstützen und Angebote für geeignete Räume machen müssen, um zu einer Lösung zu kommen, die für alle Beteiligten auch tragbar ist", erklärt Schneider. Bis zur Standortwahl in der Gießener Rivers-Sporthalle prüfte der Verwaltungsstab eine Vielzahl verschiedener Optionen auf Machbarkeit, Kosten und rechtliche Bedingungen, bevor sie in den Verhandlungen mit der KV angesprochen wurden.

Der aktuelle Themenstand und neue Probleme werden jeden Morgen im Verwaltungsstab besprochen, Jobs per Aufgabenliste mit Erledigungsfristen verteilt. Wie viel Schutzausstattung stellt das Land für Pflegeeinrichtungen zur Verfügung? Wie gelangt sie dorthin? Wie kann das Jugendamt sicherstellen, dass trotz geschlossener Schulen und Kindergärten Kindeswohlgefährdungen wahrgenommen und gemeldet werden? Woher bekommen die Tierärzte des Veterinäramts Desinfektionsmittel? Dazu viele Fragen, die die Kreisverwaltung als Arbeitgeber betreffen: Wer kann im Homeoffice arbeiten? Und was bedeutet es, wenn ein Kollege im Umfeld plötzlich am Coronavirus erkrankt?

"Seit Anfang März greift der Pandemieplan des Landkreises", erklärt die Landrätin. "Dazu gehört auch, dass wir intern Vorkehrungen treffen." Um Infektionsrisiken in der Verwaltung mit ihren rund 1000 Beschäftigten zu reduzieren, sind in Zeitraffer für wichtige Bereiche Homeoffice-Lösungen ermöglicht worden. Ausgeweitete Arbeitszeiten bis 21 Uhr und an Samstagen sowie ein Zwei-Schicht-Modell erlauben es, dass Kollegen, die sonst zu zweit oder zu dritt im Büro sitzen, einzeln arbeiten und dies - falls nötig - mit der Betreuung von Kindern und Angehörigen vereinbaren können.

Jeden Morgen melden die Leitungen der Organisationseinheiten an den Verwaltungsstab, ob sogenannte Risikoprozesse sichergestellt werden können. Dazu zählt zum Beispiel, dass Sozialleistungen ausgezahlt werden oder Lebensmittelkontrollen stattfinden. Dass das Jugendamt bei Kindeswohlgefährdungen vor Ort eingreifen kann, ist sichergestellt - die Teams erhalten Schutzausstattung und stimmen sich mit dem Gesundheitsamt ab.

Wo es klappt, setzt der Verwaltungsstab auf schnelle und unkonventionelle Lösungen. Kollegen, die derzeit wegen eingeschränkter Dienstleistungen zur Verfügung stehen, unterstützen das rund um die Uhr tätige Gesundheitsamt, wenn es ums Ermitteln von Kontaktpersonen Infizierter geht. Bislang sind zwölf neue Kräfte eingestellt worden, die das Hygieneteam des Gesundheitsamts verstärken. Weitere sollen folgen. Ein Team aus den Reihen der Revision unterstützt den Fachdienst Gefahrenabwehr bei der Verteilung von Schutzausstattung an Pflegeheime und -dienste. Landrätin Schneider sagt: "Viele Kollegen, nicht nur im Gesundheitsamt, arbeiten derzeit bis über die Grenzen der Belastbarkeit. Und viele sind echt solidarisch, um einander zu helfen. Ihnen gilt ein ganz großes Dankeschön."

Aktuelle Fallzahlen

Der Landkreis Gießen verzeichnete am 9. April (Stand 16 Uhr) 181 bestätigte Fälle des Coronavirus. Davon sind 87 Personen bereits wieder genesen. Sechs Personen werden stationär behandelt. Es gab noch keinen Todesfall.