Selber Pflücken ist angesagt

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen"Unsere Korona ist besonders aromatisch und süß", erläutert Annegret Schadeck vom Johanneshof in Langsdorf. "Allerdings ist sie überraschenderweise nicht so beliebt, was aber nicht etwa am Namen liegen dürfte, sondern wohl eher daran, dass sie relativ klein ist." Zusammen mit sieben anderen wohlschmeckenden Erdbeersorten gedeiht Korona prächtig auf den Feldern rund um den Johanneshof, der seit gestern "Erdbeeren zum Selberpflücken" anbietet. Auch andernorts im Landkreis durfte man sich gestern zum ersten Mal in diesem Jahr nach den süßen roten Früchten bücken, um sein mitgebrachtes Körbchen vollzumachen.

So etwa bei "Benders beste Beeren" am Münsterer Kreuz. Bei herrlichem Wetter herrschte auf dem Feld der Benders direkt an der Landstraße zwischen Münster und Wetterfeld reger Betrieb. "Wir haben extra auch einen kleinen Spielplatz für die Kinder aufgebaut", schildert Ulrich Bender, der mit seiner Familie das Erdbeerfeld mit acht leckeren Sorten bewirtschaftet. Er hofft, dass das Wetter weiter mitspielt und die Temperaturen nicht zu sehr steigen. "Bis Mitte 20 Grad gefällt es den Erdbeeren am besten. Wird es heißer, leidet der Ertrag", weiß der Fachmann. Am meisten fürchten die Erdbeerbauern schwül-feuchtes Wetter. "Dann kann es zu Grauschimmel kommen", so Bender. "Bis jetzt sieht es aber nach einer sehr guten und ertragreichen Ernte aus."

Nach einer rund zweiwöchigen Verspätung durch das nasskalte Frühjahr rechnet der Vorsitzende des Bauernverbandes Gießen/Wetzlar/Dill, Manfred Paul, mit einer "kurzen, aber heftigen Erdbeersaison". Nach wochenlangem Stillstand durch die kalten Nächte ("unter zehn Grad Celsius ist es den Erdbeerpflanzen einfach zu kalt") blühen jetzt alle Pflanzen reichlich und auf einmal. Paul ist selbst Erdbeerexperte und bewirtschaftet gemeinsam mit seinem Sohn Christian ein Feld in Villingen. Da bei den gegenwärtigen Temperaturen jede Nacht mehr Früchte reifen, rechnet er damit, am kommenden Mittwoch das Feld für Pflücker freizugeben.

SELBER PFLÜCKEN BEI: Johanneshof in Langsdorf: geöffnet täglich von 8 bis 19 Uhr (Telefon: 06404/61241). Bauer Benders beste Beeren (am Münsterer Kreuz): täglich von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet (Erdbeerhotline: 01743229921). Wetterauer Früchtchen in Leihgestern: Montag bis Mittwoch sowie Freitag und Samstag von 8 bis 19 Uhr. Donnerstag und Sonntag von 8 bis 17 Uhr (Telefon: 06033/970325). Familie Paul in Villingen: Öffnet voraussichtlich am Mittwoch, 16. Juni, dann täglich von 8 bis 19 Uhr (Telefon: 0172/9809438). Bauer Rau in Lumda: Öffnet voraussichtlich in acht bis 10 Tagen (Telefon: 06401/4639).

Maximilian Reul, Junior-Chef der "Wetterauer Früchtchen", berichtet von leichten Frostschäden auf seinem Feld in Leihgestern (am Ortsausgang Richtung Watzenborn-Steinberg). "Die frühen Sorten tragen aber bereits süße Früchtchen und auch zwei weitere Sorten gedeihen hier prima", schwärmt Reul. Auch hier wurde die Selbstpflück-Saison bereits eingeläutet.

Wie in jedem Jahr beschließt auch diesmal der Hof von Bauer Rau mit seinem Feld zwischen Grünberg und Lumda die Erntezeit und öffnet als letzter. "Wir sind bedingt durch unsere Lage am Rande des Vogelsbergs traditionell etwas später dran", erklärt Manfred Rau. Die Vegetation sei allgemein etwas zurück. Deshalb baue man mit der "Asia" auch nur eine besonders süße und robuste Sorte an. "Im Moment haben die Pflanzen gut angesetzt und je nach Witterung rechnen wir damit, etwa in acht bis zehn Tagen öffnen zu können."