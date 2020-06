Seltene Kröten werden in der Horloffaue südlich von Hungen zu Unfallopfern

Die Wechselkröte ist vom Aussterben bedroht. Selbst in dem Natura 2000-Schutzgebiet in der Horloffaue findet sie keine Ruhe. Immer wieder werden die seltenen Amphibien von Autos auf dem Verbindungsweg zwischen Unter-Widdersheim und Utphe bei ihren nächtlichen Wanderungen überfahren. Diesen dürfen nur landwirtschaftliche Fahrzeuge benutzen. Darauf weist nun das Regierungspräsidium Gießen hin. (Foto: RP Gießen)

KREIS GIESSEN - (red). Die Wechselkröte ist vom Aussterben bedroht – trotz ihrer Körperzeichnung, die an einen militärischen Tarnanzug erinnert. Sie gilt nach dem Bundesnaturschutzgesetz als streng geschützte Amphibienart. Derzeit ist sie noch in der Horloffaue südlich von Hungen anzutreffen. Aber selbst in dem Natura-2000-Schutzgebiet droht ihr auf dem Verbindungsweg zwischen Unter-Widdersheim und Utphe die Gefahr, bei ihren nächtlichen Wanderungen zum Verkehrsopfer zu werden.

Die Straße, die durch das Schutzgebiet führt, ist zwar nur für den landwirtschaftlichen Verkehr zugelassen, wird aber immer wieder als Abkürzung von Autos genutzt. Vor allem während der Abend- und Nachtstunden werden viele Amphibien so zum Unfallopfer. Die Obere Naturschutzbehörde im Regierungspräsidium Gießen weist deshalb darauf hin: Bei dem Befahren der Straße handelt es sich nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit nach Straßenverkehrsrecht, dies kann auch einen Verbotstatbestand aus Paragraf 44 Bundesnaturschutzgesetz erfüllen. Der Appell lautet daher: Für die biologische Vielfalt bitte darauf verzichten.

Die Wechselkröte hat ihre Laichzeit von Mitte April bis Mitte Juni. In dieser Zeit findet die Hauptaktivität statt, aber bereits ab Mitte März sind die Tiere bei einsetzender Dämmerung bis in die frühen Morgenstunden zwischen ihren Landhabitaten im Umfeld und den Laich-Gewässern unterwegs. Zur Fortpflanzung benötigt sie vegetationsarme, sonnenexponierte Gewässer mit ausgeprägten Flachwasserzonen, die rasch durchwärmt werden. Oder anders formuliert: Sie mag es feucht, flach und davon reichlich. Diese Voraussetzungen sind rar und im Landkreis nur noch in der Horloffaue zu finden. Eine Nutzung dieser Flächen soll deshalb auf das unumgängliche Maß beschränkt werden, nicht zuletzt auch, um eine Störung der hier vorkommenden Arten zu minimieren.