Seminar „Girls im Netz“ diesmal online

KREIS GIESSEN - (red). Die „Girls im Netz“-Seminare des Kreis-Jugendbildungswerks sind so beliebt, weil Mädchen dabei eigentlich ein lehrreiches und zugleich ausgelassenes Wochenende mit Gleichaltrigen erleben: lustige Workshops, ein spannendes Foto-Kreativprojekt, gemeinsam online gehen, Übernachtung in der Jugendherberge. Doch das jetzt anstehende Seminar am Samstag, 12. Juni, wird anders: Es findet von 10 bis 15 Uhr online statt.

„Trotzdem werden die Mädchen gemeinsam Tipps und Tricks für den Umgang in sozialen Netzwerken und dem Internet lernen und entdecken. Wir haben Informationen, Spiele und Übungen vorbereitet und auch der Spaß wird dabei nicht zu kurz kommen“, versprechen Christine Weiß und Katharina Neu in einer Pressemitteilung des Landkreises. Sie leiten das Seminar und würden sich freuen, wenn noch weitere Mädchen ab elf Jahren dazu stoßen würden.

In einer Videokonferenz treffen sich die Mädchen und nehmen zusammen die Welt von Instagram, YouTube, WhatsApp und Co. genauer unter die Lupe. Leitfragen sind: Was sind Deine liebsten Influenzer? Wie sehe ich mich und wie will ich wahrgenommen werden? Wie bekommt man viele Follower? Oder ist es doch alles nur Fake und egal? Auch eigene Fragen unter anderem zum Thema Sicherheit im Internet können besprochen werden.

Smartphone- und Tablet-Grundkenntnisse sind erwünscht, die Teilnehmerinnen benötigen einen PC, Laptop oder Tablet und eine stabile Internetverbindung. Das Seminar findet über die Videoplattform „BigBlueButton“ statt. Anmeldungen nimmt Jugendbildungsreferent Christian Englisch per E-Mail an christian.englisch@lkgi.de oder unter 0641/9390-9601 entgegen.