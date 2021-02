Seniorenbeirat lobt Landkreis

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirats, Hans Ulrich Theissl, hat den Landkreis in einer Pressemitteilung dafür gelobt, dass Impflotsen in den Rathäusern und der Kreisverwaltung den Senioren bei allen Themen rund um den Corona-Impftermin helfen. Der Landkreis hatte dies in Absprache mit den Kommunen organisiert. "Das ist eine große Hilfe für Senioren, denn einen Impftermin zu bekommen, erfordert große Geduld", erklärte Theiss. Die Erfahrungsberichte von bereits geimpften Senioren über das Impfzentrum seien mehr als zufriedenstellend. Ebenfalls erfreut zeigt sich der Seniorenbeirat darüber, dass der Landkreis Masken an Menschen mit geringem Einkommen oder an hilfsbedürftige Menschen, die sich Masken nicht selbst beschaffen können, verteilt. Ein Anruf bei den lokalen Impflotsennummern genügt. Bis zu 15 Masken können zur Abholung bereitgestellt oder auch verschickt werden. Auch über die Tafeln werden Masken verteilt.