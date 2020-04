Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Auch in Corona-Zeiten bietet der Landkreis einen kostenlosen Service für gehörlose und schwerhörige Menschen. Am heutigen Donnerstag, 2. April, hilft Gebärdendolmetscherin Theresia Möbus schwerhörigen und gehörlosen Bürgern oder deren Angehörigen per Telefon und Videotelefon bei Anliegen in Abteilungen der Kreisverwaltung. Sie ist zwischen 14 und 16 Uhr unter 0175/3659271 erreichbar. Diesen Service hält der Landkreis auch bei anhaltenden Einschränkungen immer am ersten Donnerstag vor. Telefonnummer und Zeit bleiben gleich.