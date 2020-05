Service für Gehörlose

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Am Donnerstag, 7. Mai, hilft Gebärdendolmetscherin Theresia Möbus schwerhörigen und gehörlosen Bürgern oder deren Angehörigen per Telefon und Videotelefon bei Anliegen an Abteilungen der Kreisverwaltung. Sie ist zwischen 14 und 16 Uhr unter 0175/3659271 erreichbar. Diesen besonderen Service hält der Landkreis auch bei anhaltenden Einschränkungen durch das Coronavirus immer am ersten Donnerstag im Monat vor. Telefonnummer und Zeit bleiben gleich.