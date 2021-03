Sieben neue Corona-Schnelltestzentren im Kreis Gießen

Weitere sieben Schnelltestzentren gibt es ab Montag im Kreisgebiet. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Der Landkreis Gießen baut mithilfe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Johanniter das Angebot der kostenlosen Corona-Schnelltests aus. Zu den bestehenden sechs Standorten kommen ab Montag, 29. März, weitere sieben hinzu. So bietet das DRK nun weitere Schnelltests in Lich, im Bürgerhaus (Gießener Straße 26), in Lollar-Ruttershausen, im Bürgerhaus (Lilienweg 2), und in Biebertal-Rodheim, im Bürgerhaus (Mühlbergstraße 11), an. Die Öffnungszeiten an allen Standorten sind: montags bis samstags von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags von 8 bis 13 Uhr. Ausnahme ist der Eröffnungstag heute, dann ist jeweils nur von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Online-Terminbuchung ist möglich über www.testzentrum-drk.de. Telefonische Termine vergeben die Impflotsen des Landkreises (Infos unter www.corona.lkgi.de).

Die Johanniter Unfallhilfe bietet ab heute Schnelltests in Linden-Leihgestern, in der Volkshalle (Gießener Str. 16), Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr und von 17 bis 21 Uhr, in Langgöns, im Bürgerhaus (Am alten Stück 3), Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags und samstags von 8 bis 13 Uhr und von 17 bis 21 Uhr, in Buseck, im Kulturzentrum (Am Schlosspark 2), Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr und von 17 bis 21 Uhr, sowie in Reiskirchen, in der Sporthalle (Grünberger Str. 93, Zugang vom Sportplatz aus), Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags und samstags von 8 bis 13 Uhr und von 17 bis 21 Uhr an.

Die Öffnungszeiten und -Tage werden durch die Johanniter dynamisch der Nachfrage angepasst. Eine Online-Terminvereinbarung ist möglich über www.juh-testzentrum.de. Auch die Impflotsen des Landkreises vergeben Termine. Einen Überblick über die kostenlosen Bürgertestungen gibt es unter www.corona.lkgi.de sowie hessenweit unter www.corona-test-hessen.de.