Siege für Feuerwehren aus Reiskirchen und Großen-Linden

Alexander Eckhardt, Christian Mehl, Jochen Rietdorf, Mario Binsch, Patricia Limper, Lara Gaertner, Ralf Ackermann und Peter Hoffmann bei der Preisverleihung. (Foto: Landesfeuerverband Hessen)

KREIS GIESSEN - (red). Die Musikgruppen der Feuerwehren aus Reiskirchen und Großen-Linden wurden für ihre hervorragende Arbeit in der Jugend- und Nachwuchsgewinnung vom Hessischen Feuerwehrverband in Verbindung mit der Sparda-Bank Hessen ausgezeichnet. Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Reiskirchen und das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden nahmen erfolgreich am ersten „Hessischen Feuerwehrmusikpreis“ teil.

Die vorgelegten Konzepte der Musikgruppen für ihre Jugend- und Nachwuchsarbeit fanden bei der Jury großen Anklang und wurden unter die drei Besten der Einsendungen gewählt. Die Projekte waren in ihrer Art und Weise zwar unterschiedlich, wurden von der Jury aber als gleich gut eingestuft. Hierauf entschloss sich die Sparda-Bank Hessen, das Preisgeld zu erhöhen, und übergab den drei Erstplatzierten jeweils 1000 Euro.

Das Blasorchester der Feuerwehr Reiskirchen, vertreten durch den Vorsitzenden Mario Binsch, das Musikcorps der Feuerwehr Großen-Linden, vertreten durch den Jugendleiter Christian Mehl, und der Musikzug der Feuerwehr Gemünden-Wohra, nahmen den Scheck für ihre Jugend- und Nachwuchsarbeit von Peter Hoffmann von der Sparda-Bank und dem Landesstabführer des hessischen Feuerwehrverbandes, Jochen Rietdorf, entgegen.

Der Präsident des hessischen Feuerwehrverbandes, Ralf Ackermann, dankte den Gewinnern sowie dem Sponsor und hob die Leistungen der hessischen Feuerwehrmusik hervor. Weiterhin warb er um verstärkte Bemühungen, Nachwuchs für die Feuerwehren in Hessen zu gewinnen.