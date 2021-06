Signiertes Meistertrikot wird für guten Zweck versteigert

Die Mädchenfußballerinnen der Eintracht Lollar um ihren Trainer Aysun Cakar haben sich einer guten Sache verschrieben. Sie versteigern ein Trikot für den guten Zweck. Foto: Scherer

LOLLAR - Fußball ist derzeit wieder in aller Munde. Dass es aber in Lollar einen Mädchenfußball gibt, bei dem die Spielerinnen - neun Mädels im Alter von elf bis 13 Jahren - sich neben ihrem Hobby auch noch einer guten Sache verschrieben haben, sollte in das Licht der Öffentlichkeit gerückt werden, um ihren Erfolg zu sichern.

Angefangen hatte alles damit, als die heute sechsjährige Zoe ihre Liebe zum Fußball entdeckte und bei dem Gießener Verein in Sachsenhausen spielte. Nach dem Umzug nach Lollar hatte sie die Möglichkeit, bei der Eintracht Lollar im Mädchenfußball zu trainieren und zu spielen, was sie gerne annahm. Leider fiel Corona-bedingt das Training wochenlang aus, umso mehr freut sie sich, dass Coach Aysun Cakar jetzt wieder mit den Mädchen trainieren kann.

Zoe hat fünfjährige Zwillingsschwestern, von denen eine meist beim Training zuschaut. Marielle würde gerne mit ihrer Schwester trainieren, aber wegen einer zur Zeit noch unheilbaren Krankheit, einer Duchenne-Muskeldystrophie ist es ihr nicht möglich. Dies ist eine bösartige maligne Muskelkrankheit, die auf einem Gendefekt beruht und bei der sich Symptome bereits im Kleinkindalter bemerkbar machen in Form von Schwäche der Becken- und Oberschenkelmuskulatur, sodass der Betroffene nicht schnell laufen kann.

Der Muskelschwund führt zu einer Verformung der Gelenke und Einlagerung von Fettgewebe in den Muskel, als Ersatz für Muskelgewebe. Bis heute gibt es keine Heilung der Krankheit, lediglich Medikamente, die den Verlauf verzögern und abmildern können, wobei wichtig ist, stressige und körperlich anstrengende Tätigkeiten zu vermeiden. Dabei versteht es sich von selbst, dass Fußballspiel wie es die Schwester Zoe betreibt, für Marielle tabu wäre. Die andere Zwillingsschwester Joeline leidet an Autismus, einer neurologischen Entwicklungsstörung, bei der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung eingeschränkt sind.

Es blieb nicht aus, dass die Spielkameradinnen von Zoe von der Krankheit ihrer Zwillingsschwestern erfuhren. Spontan beschlossen sie zu helfen, nur die Frage "Wie?" musste geklärt werden. Hier hatten sie einen tollen Partner in ihrem Trainer. Er war es, der mit der Frauenfußballabteilung des FC Bayern Verbindung aufnahm, mit dem Gedanken, dass man vielleicht ein Trikot bekommen könnte, das signiert an den Meistbietenden zu versteigern wäre, um mit dem Erlös helfen zu können.

Seine Idee fiel auf fruchtbaren Boden, als sich Simone Laudehr vom Deutschen Meister Bayern München bereit erklärte, ihr Trikot mit der Nummer 21 zu spenden, und der ganze Kader das Trikot signierte. Inzwischen hat Cakar das Trikot erhalten und gibt es nun für einen guten Zweck in die Versteigerung. Ersteigert werden kann es bis Samstag, 26. Juni, 23.59 Uhr. Ein Gebot kann dabei auf der Facebook-Seite "Eintracht Lollar Mädchenfußball" abgegeben werden, wobei mit 300 Euro gestartet wird, und es jeweils in Zehnerschritten weitergehen soll. Das höchste Gebot, das dann am 26. Juni um 24 Uhr vorliegt, hat gewonnen. Die Mädchen fiebern dem Samstag entgegen, wenn hoffentlich fleißig geboten wird, um mit dem Erlös den erkrankten Zwillingsschwestern von Zoe zu helfen.

Trainer Cakar ist begeistert von der Hilfsbereitschaft der jungen Mädchen. Das widerspricht doch dem, dass jeder nur an sich selbst denkt, sagte er. Die jungen Spielerinnen sind das beste Beispiel dafür, dass "Nächstenliebe" nicht nur ein Schlagwort ist, machte er seiner Gruppe zum Kompliment.