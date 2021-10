Skorpion in Laubach eingefangen

Die Skorpion-Art "Euscorpius" lebt für gewöhnlich eher in Österreich, Italien und der Schweiz, sein Stich ähnelt dem einer Biene. Foto: Landkreis Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAUBACH - Die Zentrale Leitstelle des Landkreises Gießen hat in dieser Woche einen ungewöhnlichen Anruf erhalten: Ein Skorpion war in einem Hausflur über die Wand gekrabbelt und hatte sich schließlich hinter einer Vase versteckt. Der Einsatzort: Das nicht ganz so exotische Laubach-Freienseen. Der Fall landete bei Stephan Fischer, Fachberater Reptilien in der Gießener Leitstelle - ein Skorpion im Landkreis Gießen war aber auch für ihn neu.

"Vor Ort eingetroffen, konnte ich einen kleinen Skorpion mit einer Körperlänge von 25 Millimetern einfangen", erzählt Fischer. "Nachdem das Tier sichergestellt war, habe ich über den Frankfurter Zoo die Art des Skorpions ermittelt."

Es handelt sich um einen Euscorpius , ein Skorpion, der normalerweise eher in Österreich, Italien und der Schweiz lebt. Sein Stich ist vergleichbar mit dem einer Biene, allerdings ist sein Stachel zu schwach, sodass er die meisten Stellen der menschlichen Haut nicht durchdringen kann.

"Ganz herzlich möchte ich mich bei den Personen bedanken, die den Notruf abgesetzt haben", sagt der Reptilien-Beauftragte. "Leider kommt es vor, dass ich zu spät an einen Einsatzort gerufen werde und das Tier bereits verstorben ist."

Mittlerweile ist die Expertise von Stephan Fischer nicht nur im Landkreis Gießen gefragt, sondern auch die Nachbarlandkreise klingeln bei ihm durch. In diesem Jahr hatte er bereits 21 Einsätze wegen gefundener Schlangen. Er appelliert: "Wenn Sie ein Reptil finden, zögern Sie bitte nicht, die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 anzurufen."