Das Impfzentrum ist im Obergeschoss des Roller-Marktes untergebracht. Archivfoto: Meina

KREIS GIESSEN - Als bekannt wurde, dass der Landkreis Gießen das Impfzentrum im Obergeschoss des Roller-Marktes in Heuchelheim einrichtet, ging in den sozialen Medien sofort die Diskussion darüber los, welches Verkehrschaos zu befürchten sei. Ab heute wird sich zeigen, ob diese Befürchtungen berechtigt sind, denn das Impfzentrum nimmt seinen Betrieb auf. Es gibt eine klare Verkehrsregelung mit Schildern. Die Verantwortlichen haben eine Bitte an alle, die per Auto zum Impfzentrum kommen: Navi aus und den Wegweisern folgen.

Der Hinweg

Impflinge aus Biebertal, Wettenberg oder dem Norden und Osten des Landkreises, die von der A 480 nach Heuchelheim kommen, werden über die Rodheimer Straße zur Gießener Straße geleitet. Von dort geht es weiter über den Kreisverkehr am Kreuz in die Bachstraße und Richtung Ortsende. Bei der Kläranlage biegt man nach links in die Betonstraße ab und hat sein Ziel im Roller-Markt erreicht. Wer über die B 429 anreist, nutzt den gleichen Weg. Und schließlich gibt es für Besucher aus dem Süden des Landkreises die Zufahrt über Kleinlinden oder Allendorf nach Heuchelheim.

Der Rückweg

Für alle Autofahrer gilt, dass sie vom Parkplatz die Straße "Am Zimmerplatz" nutzen, um an der Bachstraße nach links Richtung Gießen gelenkt zu werden. Impflinge aus Heuchelheim, Biebertal und Wettenberg dürfen an dieser Stelle nach rechts abbiegen.

Das Impfzentrum ist im Obergeschoss des Roller-Marktes untergebracht. So kommt man zum Impfzentrum in Heuchelheim und wieder zurück: Die Verantwortlichen appellieren, das Navi auszuschalten und den Schildern zu folgen.

Wer kontrolliert das?

Ziel der Verkehrsregelung ist, dass sich möglichst wenig Rückreise-Verkehr durch den Ortskern quält. Michael Landschek, der Leiter des Heuchelheimer Ordnungsamtes, berichtete, dass bis zu sechs Mitarbeiter der Verwaltung die Einhaltung der Verkehrsregelung überprüfen werden. "Es geht nicht um Abzocke. Wir werden die Autofahrer zunächst hinweisen." Zur Regelung gehört auch, dass die Ludwig-Rinn-Straße künftig in umgekehrter Richtung Einbahnstraße ist, sodass dort niemand den Weg zum Impfzentrum abkürzen kann. Die neue Regelung beginnt unterhalb des Rinn & Cloos-Geländes.

Anreise per Bus

Der Landkreis bittet die Bürger, möglichst mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder mit dem Rad nach Heuchelheim zu kommen. Die nächste Bushaltestelle der Linie 24, die vom Gießener Bahnhof nach Wetzlar fährt, ist bei der Sparkasse an der Gießener Straße. Der Takt wurde auf halbstündlich verbessert, beginnend um 4.46 bis 23.25 Uhr. Dies soll auch am Wochenende gelten. Von der Bushaltestelle gibt es für diejenigen, die den Weg nicht zu Fuß gehen können. im Halb-Stunden-Takt einen Shuttlebus zum Impfzentrum und zurück.

Anreise per Fahrrad

Der Landkreis hat zugesagt, für eine vernünftige Abstellanlage zu sorgen. Ab Frühjahr soll es auch eine Station für Leihräder geben.

Parkplätze

Bei Roller stehen 220 Parkplätze zur Verfügung. Da der Markt derzeit geschlossen ist, dürfte das kein Problem sein. Spezifisch für die Impflinge sind 120 Stellplätze vorgesehen. Die Einweisung übernimmt der Sicherheitsdienst. Die Mitarbeiter des Impfzentrums parken in der Nähe.