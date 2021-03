So reagieren die Spitzenkandidaten auf den Trend im Landkreis Gießen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Bis zum Endergebnis wird es noch bis voraussichtlich Dienstag dauern. Aber auch das Trendergebnis hat interessante Erkenntnisse gebracht. Wir haben die Spitzenkandidaten dazu befragt.

"Das sieht doch super aus!", freute sich Grünen-Spitzenkandidatin Kerstin Gromes. "Wir feiern hier digital und freuen uns, dass unsere Themen wie Umweltschutz, Klima und soziale Gerechtigkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind." Ob die Grünen die Koalition mit SPD und Freien Wählern fortsetzen werden, ließ sie offen: "Dass wir zuerst mit den jetzigen Partnern reden, liegt nahe." (klk)

Christopher Lipp (CDU) war selbst eingespannt und hat in Langgöns fleißig Stimmen ausgezählt. Bis Dienstag, vermutete er, werde es wohl spannend bleiben. Doch zeige der vorläufige Trend, dass die CDU ihr Ergebnis im Vergleich zu 2016 hätte halten könnten. Allerdings gelte es, die endgültigen Ergebnisse abzuwarten. (dge)

Für Sabine Scheele-Brenne, die die SPD-Liste anführt, ist klar, dass sich die Machtverhältnisse in der Koalition verändert haben. "Mein Wunsch ist es, die Regierung mit Grünen und FW fortzusetzen." In dem Trendergebnis sieht sie in erster Linie "die erfolgreiche Arbeit der Koalition" bestätigt. Für das sensationelle Abschneiden der Grünen macht sie vor allem den allgemeinen Trend verantwortlich. (klk)

Kurt Hillgärtner (FW): "Mehr Prozente hätten wir uns gewünscht, aber der Trend ist zur Kenntnis zu nehmen. Für uns ist das nicht ganz so dramatisch, aber die Verschiebung zwischen SPD und Grünen schon." Die FW wollen "mit allen demokratischen Parteien reden und sehen, wo die größte Schnittmenge ist. Es wird anders als in der Vergangenheit werden." (ww)

Reinhard Hamel ("Gießener Linke"): "Das Gute ist, dass alle Bürgerlichen und die rechten Parteien keine Mehrheit im Kreistag haben. Das ist das Entscheidende." Momentan gehe es noch hin und her, aber es bestehe die Chance, dass SPD, Grüne und Linke auf eine Mehrheit von 41 Sitzen im Kreistag kommen könnten. Für die Gießener Linke bedeute das zukünftig interessante Diskussionen und Erfahrungen. (ww)

Harald Scherer (FDP) zeigte sich "froh, dass wir anscheinend unser Ergebnis halten konnten". Im Vergleich zu 2016 hat sich bei der Trendwahl für die Liberalen zumindest bei den ersten Hochrechnungen in der Tat wenig geändert. Scherer betonte jedoch, dass man abwarten müsse. "Da ist im Moment noch viel Unsicherheit." (dge)

Karl Heinz Reitz (AfD) meinte, dass man vor fünf Jahren von Protestwählern gegen die Flüchtlingspolitik profitiert habe. Angesichts der geringeren Wahlbeteiligung sei davon auszugehen, dass viele von ihnen zuhausegeblieben seien.

"Das ist ein ganz klarer Regierungsauftrag", betonte Marco Rasch ("Die Partei"). Die Bürger hätten "das Terrorregime abgewählt und den Spaßparteien eine Klatsche verpasst. Wir werden gleich morgen mit der Arbeit loslegen, die CDU auf ihre Klimaverträglichkeit überprüfen und am FDP-Verbot arbeiten. Und natürlich werden wir der Fck-AfD den Stinkefinger zeigen." (ebp)

Vyacheslav Yashchenko ("Volt") hofft auf zwei Sitze für die junge Partei - denn dann könne man diese paritätisch besetzen. "Wir haben in Gießen klein angefangen. Wegen Corona war es nicht einfach, uns bekannt zu machen." Er wolle sich um mehr Bürgerbeteiligung bemühen und die Digitalisierung voranbringen. "Wir wollen zeigen, dass man auch als Bürger Impulse geben kann."

