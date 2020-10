So wurde die Weltkriegsbombe in Grünberg gefunden

Stolz auf ihren Erfolg: Die Männer vom Kampfmittelräumdienst des RP Darmstadt. Im Hintergrund der ausgeleuchtete Bombenfundort. Foto: Schäfer

GRÜNBERG. Die Bombensplitter, die Karl-Heinz Weber in den 1980er Jahren beim Graben im Garten seines Hauses im Lehnheimer Weg gefunden hatte, stammten von einem der beiden Fliegerbombenangriffe im März 1945 auf Grünberg, als 150 Menschen ums Leben kamen. Der erste Bombenhagel ging direkt über dem Grünberger Bahnhof nieder, der zweite in nordöstlicher Richtung dahinter, erzählte Bürgermeister Frank Ide im Gespräch mit dieser Zeitung. "Bei Neubauten auf unbebauten Grundstücken und Gewerbegebieten wird das Areal stets nach Bomben im Untergrund abgesucht. Bisher hatten wir noch nie einen Fund. Das hier im künftigen Solarparkgelände war der erste Treffer."

Nachdem ein Bagger den Blindgänger, eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Sprengbombe, in drei Metern Tiefe am Donnerstagvormittag freigelegt hatte, stellte das DRK ein Zelt über dem Fundloch auf, um Wasseransammlungen in der Grube durch mögliche Wetterunbilden vorzubeugen. Weil nach der Freilegung der Bombe der Sauerstoff in der Luft auf die beiden Zünder einwirken kann, wurde die Bombe vom Hessischen Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt noch am selben Tag entschärft, danach verladen und zu einer mittelhessischen Deponie zur Zwischenlagerung gebracht.

Die beiden Knallgeräusche, die man um 19.45 Uhr bis zur Gallushalle hin hören konnte, rührten von der Sprengung der zwei ausgebauten Zünder an Kopf und Heck der Sprengbombe und signalisierten akustisch, dass der Blindgänger entschärft war und alle Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen aufgehoben werden konnten. Dass sich nur etwa 30 Personen während der Evakuierungszeit in der Notunterkunft aufhielten, rührt daher, dass sich in einer Kleinstadt wie Grünberg mit gut 6000 Einwohnern in der Kernstadt viele der Evakuierungspflichtigen bei Verwandten oder Bekannten in der Nähe aufhalten konnten. Vor der Gallushalle hatte das DRK einen mobilen Verpflegungswagen für die über 100 Helfer und die Evakuierten in Betrieb.

Im Vorfeld der Bombenbergung war die Vertragsfirma Tauber des Hessischen Kampfmittelräumdienstes in Aktion getreten. Nach den Bombenabwürfen im Zweiten Weltkrieg auf deutsche Städte hatten Aufklärungsflugzeuge der Alliierten Luftbilder aufgenommen, um sehr schnell das Ausmaß der Zerstörung zu dokumentieren. Diese Luftbilder aus den Archiven der USA und Großbritanniens seien eine unverzichtbare Informationsquelle, schreibt Tauber auf der Firmen-Homepage. Alte Luftbilder in schwarz-weiß, die das Land Hessen den Briten und Amerikanern abgekauft hatte, offenbarten nun eine Verdachtsstelle auf einem freien Feld im Stangenröder Weg, einem künftigen Gewerbegebiet. Wie Bürgermeister Ide erklärte, will hier die Firma Ennerparc bis zum Ende des Jahres knapp 10 000 Solarmodule aufstellen.

Die Firma Tauber, die sich als "der Kampfmittelräumer seit über 50 Jahren" bezeichnet, hatte nun an der Verdachtsstelle eine Bohrlochsondierung vorgenommen. Hierbei werden erschütterungsarme Bohrungen mit drehender Schnecke getätigt, um diese Bohrlöcher anschließend geophysikalisch zu sondieren. Mit dieser Vorgehensweise können alle gewünschten Tiefenbereiche auf Kampfmittelverdacht hin untersucht werden. Bei 36 Bohrungen im Abstand von jeweils 1,5 Metern konnte der Blindgänger schließlich genau lokalisiert werden. Ein Bagger legte ihn sodann in drei Meter Tiefe frei.

Der 71-jährige Weber erzählte, dass er vor seinem Renteneintritt beim Technischen Hilfswerk (THW) gearbeitet habe. Er konnte sich noch gut daran erinnern, vor "zehn bis 15 Jahren zusammen mit der Firma Tauber aus Romrod ein im Zweiten Weltkrieg abgeschossenes Flugzeug zwischen Beltershain und Göbelnrod ausgegraben und geborgen" zu haben. Das THW habe damals mit der Ebsdorfer Initiative "Fliegerschicksale in Hessen" zusammengearbeitet.