Sohn von Paul Schneider in Oberkleen

Im angeregten Gespräch in der Dornholzhäuser Kirche: Michael Ruf, Karl-Adolf Schneider und Erich Reusch (v.l.). Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen"Der Mann hat mich irgendwie gepackt", sagt Erich Reusch aus Oberkleen über den Besuch eines ganz besonderen Gastes an einem ganz besonderen Tag: Am 29. August, dem 123. Geburtstag von Pfarrer Paul Schneider, der Opfer des Nationalsozialismus war, als "Prediger von Buchenwald" bekannt und im dortigen KZ 1939 ermordet wurde, besuchte dessen Sohn Karl-Adolf Schneider das Ehepaar Erich und Monika Reusch.

Der 85-jährige Ingenieur brachte Pflaumen als Gastgeschenk mit, die er selbst gepflückt hatte. Er wurde von Ruth und Karl-Wilhelm Bender begleitet. Die drei wohnen in Dickenschied im Hunsrück, woher die Familie Schneider stammt und wo sich auch das Grab von Paul Schneider und seiner Ehefrau Margarete befindet.

Durch Zufall hatte Erich Reusch den Nachkommen des Theologen, der 1897 im Hunsrück geboren wurde und von 1926 bis 1934 Pfarrer in Hochelheim und Dornholzhausen war, im Sommer dieses Jahres kennengelernt. Bereits seit 2014 beschäftigt sich der Oberkleener, der in der Region auch als Chorleiter der "Sangesfreunde Kleebachtal" bekannt ist, mit dem Leben von Paul Schneider: "Seinerzeit war ich in Weimar zu Besuch des Deutschen Chorwettbewerbs, als mich ein Zufall in die Sonderausstellung zum 75. Todestag von Paul Schneider führte", erzählt der 66-Jährige. Seitdem beschäftigt ihn dieses Thema, er las zahlreiche Bücher über Paul und Margarete Schneider.

Fotos Im angeregten Gespräch in der Dornholzhäuser Kirche: Michael Ruf, Karl-Adolf Schneider und Erich Reusch (v.l.). Foto: Rieger Karl-Adolf Schneider (r.) überreicht Monika Reusch sein Gastgeschenk, in der Mitte Karl-Wilhelm Bender. Foto: Rieger 2

Anekdote

"Unsere Familie hat schon immer einen Bezug zu Paul Schneider gehabt, es gibt sogar eine lustige Anekdote", berichtet Marius Reusch. Der Langgönser Bürgermeister ist studierter Historiker und der Sohn von Erich Reusch. Mit ihm teilt er das Faible für geschichtliche Themen. Besagte Anekdote trug sich zu der Zeit zu, als Paul Schneider Pfarrer in Dornholzhausen war. Damals weigerte sich der Kirchenmann, die Großeltern von Erich Reusch mütterlicherseits zu trauen, weil das Paar nicht "keusch" in die Ehe gegangen war. "Das Paar heiratete deshalb in Butzbach, den kleinen Sohn, Erichs Onkel Karl, hat Paul Schneider aber dann schon getauft", schmunzelt Marius Reusch heute.

Sein Vater erklärt: "Paul Schneider war in Kirchendingen eher konservativ. Ansonsten kann man sagen, dass er wohl, geprägt durch die Erfahrungen als Soldat im Ersten Weltkrieg, seinen ursprünglichen Berufswunsch, Medizin zu studieren, änderte zugunsten des Theologiestudiums und sich anschließend öfter mit Kommunismus und Sozialismus beschäftigte. Er sah den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit und arbeitete unbefangen als 'Arbeiter unter Arbeitern' an einem Schmelzofen in Dortmund-Hörde. Danach ging er in den Berliner Osten und kümmerte sich in der Stadtmission um Menschen, die die Schwere dieser Jahre besonders durchlitten hatten und seelsorgerisch betreut werden mussten. Er schreibt in seinem Tagebuch: 'Versittlicht das Volk, macht die Menschen besser, dann nähern wir uns ganz von selbst dem sozialen Staat.'"

In Hochelheim folgte er seinem plötzlich verstorbenen Vater auf die Pfarrerstelle. Mit Margarete bekam er in der Zeit von 1927 bis 1937 sechs Kinder. Bald nach der Machtergreifung der Nazis äußerte er sich zunehmend und immer wieder kritisch über die Machthaber und geriet so bald unter staatlichen Druck. Seine Konflikte mit dem NS-Regime führten schlussendlich zu seiner Inhaftierung im KZ Buchenwald, wo er trotz schwerster Misshandlungen weiterhin unermüdlich das Evangelium verkündete, bis er am 18. Juli 1939 mit einer Medikamentenüberdosis ermordet wurde.

Am 18. Juli 2020, genau 81 Jahre später, besuchten Erich und Monika Reusch einen Paul-Schneider-Gedenkgottesdienst in Dickenschied. Dort lernten sie Karl-Adolf Schneider und die Familie Bender kennen und luden sie zu sich nach Oberkleen ein. "Es hat sich so ein netter Kontakt entwickelt, wir sind mittlerweile per Du und tauschen uns sehr angeregt über Paul Schneider aus", freut sich Erich Reusch. Nicht zuletzt aus diesen Gesprächen weiß der Oberkleener beispielsweise, dass Karl-Adolf Schneider schon mit Papst Franziskus über seinen Vater gesprochen hat. "Bereits im Mai 2000 hatte der damalige Papst Johannes Paul II. am Kolosseum in Rom vor Gläubigen aus der ganzen Welt die neuen christlichen Märtyrer des 20. Jahrhunderts gewürdigt und namentlich Paul Schneider genannt. Und das, obwohl Schneider ja evangelisch war", sagt Reusch anerkennend. Er weiß aber auch von Kritikern, die heute noch meinen: "Paul Schneider hätte sein Maul halten und lieber an seine sechs Kinder und seine Frau denken sollen."

Bei ihrem Tagesbesuch im Kleebachtal erwartete die Gäste aus dem Hunsrück ein strammes Programm: Nach dem Frühstück ging es zunächst nach Wetzlar zu den alten Leitz-Werken, wo Karl-Adolf Schneider Anfang der 1950er Jahre Feinmechaniker gelernt hatte.

Während der Lehrzeit wohnte er im Haus seines Patenonkels Erich Girolstein. Der Hilfsschullehrer war in Wetzlar ein bekannter Mann, der die Pestalozzischule gründete, leitete und erfolgreich durch die Zeit des Nationalsozialismus führte. 1961 gründete er zusammen mit Kurt Wildner die Lebenshilfe für Wetzlar und Weilburg. Girolstein gilt - neben Pfarrer Emil Zimmerningkat - auch als "Vater" des "Paul-Schneider-Freizeitheims", dem ehemaligen Strauchhof in Dornholzhausen. Dort verbrachten seit Anfang der 1960er Jahre Jugendliche aus dem gesamten Bereich der Rheinischen Kirche ihre Ferien.

Die Mutter

Karl-Adolf Schneider erzählte einiges über seine Mutter: "Sie hat die Entscheidungen meines Vaters mitgetragen und hat uns sechs Kinder allein großgezogen." Die Mutter habe den Mitläufern verzeihen können, auf den Dörfern habe sie niemandem etwas nachgetragen: "Wenn ein ganzes Volk Hurra schreit und da kommt ein einzelner Pfarrer und der soll allein wissen, was Recht ist, das ist viel verlangt von den Leuten."

Die Besucher wollten auch die Wirkungsstätten von Paul Schneider sehen. In Dornholzhausen wartete bereits Pfarrer Michael Ruf, der den Gästen in der Kirche den auf einer Wandtafel eingravierten Konfirmationsspruch von Paul Schneider zeigte: "Christus spricht: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme."

Erich Reusch meint dazu: "War das bereits ein Auftrag von ganz oben?" In Hochelheim führte Andreas Haupt in den Garten des Pfarrhauses, und anschließend ließ es sich Karl-Adolf Schneider nicht nehmen, das Grab seiner Großeltern Gustav Adolf Schneider und dessen Frau Elisabeth zu besuchen. Die Familie Schneider war 1910, als Paul 13 Jahre alt war, aus dem Hunsrück nach Hochelheim umgezogen. In der Kirche fand die Kanzel das besondere Augenmerk der Besucher. Dort hatte Paul Schneider am 28. Januar 1934 gepredigt: "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen." Dieser berühmt gewordene Satz aus der Apostelgeschichte wird bis heute im Zusammenhang mit ihm immer wieder zitiert. "Bis in den Tod ist Paul Schneider diesem Leitwort treu geblieben. Er hat nicht geschwiegen, er hat den Nationalsozialisten die Stirn geboten, sich im KZ für die Mitgefangenen eingesetzt und dort Gottes Wort verkündet", fasst Erich Reusch seine Sicht auf das Leben und Werk des Pfarrers zusammen.

Um in der Region das Andenken an Paul Schneider weiterhin zu pflegen, plant Erich Reusch für das kommende Jahr ein Chorkonzert in der Hochelheimer Kirche. Es soll ein Konzert sein für "Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung", stellt der Chorleiter in Aussicht. "Ich bin der Auffassung, dass wir gerade in der heutigen Zeit, in der wieder Rassismus und Judenhass aufkeimen, wo ein Walter Lübcke umgebracht wird, nur weil er sich für Flüchtlinge eingesetzt hat, unserer christlichen Verantwortung nicht gerecht werden, wenn wir wieder schweigen und uns wegducken", betont Erich Reusch. "Mit Musik erreicht man die Menschen besser als mit großen Reden", ist er überzeugt. Außerdem möchte der Oberkleener die Paul-Schneider-Wanderausstellung 2021 nach Dornholzhausen holen.