Soloselbstständige und Kulturveranstalter sollen Nutznießer im Kreis Gießen sein

KREIS GIESSEN (ee). Mit insgesamt 117 000 Euro möchten SPD und Grüne sogenannte "Kultur-Ermöglicher" fördern, um die kulturelle Vielfalt im Landkreis Gießen während der Pandemie aufrechtzuerhalten. Unterstützt werden sollen vor allem soloselbstständige Künstler und Kulturveranstaltungen.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne plädierte im Hauptausschuss dafür, am Montag im Kreistag den gemeinsamen Antrag anzunehmen. Wie Scheele-Brenne erläuterte, gehe es darum, die kulturelle Vielfalt im Landkreis zu erhalten. "Die für Selbstständige gedachten Corona-Soforthilfen, die für die Fixkosten wie Miete oder Strom gedacht sind, greifen hier nicht, denn Ausfälle durch abgesagte Veranstaltungen werden nicht übernommen." Angestrebt wird ein unbürokratischer Prozess von der Antragstellung bis zur Auszahlung der Mittel.

Die notwendigen Haushaltsmittel stehen in dem aufgelösten Regionalforum Mittelhessen GmbH zur Verfügung, der dem Landkreis für zweckgebundene Maßnahmen der Wirtschaftsförderung zugewiesen worden sei. Die Förderung soll vorerst auf ein halbes Jahr beschränkt sein oder bis eine auskömmliche Förderung der betroffenen Personengruppen durch Bund oder Land nachweislich in Kraft getreten ist. Gefördert werden sollen Veranstaltungen, die bereits vor Corona in gleicher oder ähnlicher Form stattgefunden haben und die den Hygieneregelungen entsprechen oder für die bei Bedarf eine Genehmigung des Gesundheits- und Ordnungsamt vorliege. Je nach Teilnehmerzahl sollten höchstens ein Drittel der tatsächlich vorhandenen und freizulassenden Plätze finanziert werden - mit maximal 500 Euro. Insbesondere Lucas Schmitz (CDU) und Harald Scherer (FDP) sahen Ungereimtheiten. "Es sind zu viele unklare Formulierungen im Antrag", betonte Scherer und befürchtet Leistungsvergaben nach dem "Windhundverfahren".

Auch Kurt Hillgärtner (FW) wünschte sich eine bessere Ausarbeitung. "Wir wissen alle, dass die Kulturveranstaltungen in den letzten Monaten sehr gelitten haben. Die Kulturveranstaltungen im Lande sollte man unterstützen und es bekommen hier nur die Geld, die bereits in der Vergangenheit Veranstaltungen durchgeführt haben. Das müsste man nachjustieren und -steuern. Vielleicht kann man das auch mit dem FDP-Antrag bündeln. Und es können laut SPD nur 234 Veranstaltungen unterstützt werden." Auch der Linke-Fraktionsvorsitzende Reinhard Hamel kritisierte die Bezeichnungen im Antragstext und signalisierte Zustimmung, "wenn man den Antrag konkretisiert", wobei auch die Frage zu klären sei, ob hier nur die Kreiskommunen oder auch Kulturträger der Stadt Gießen unterstützt werden sollen. Aufgrund der noch bestehenden Differenzen kündigte Scheele-Brenne die Vorlage einer gemeinsamen Fassung zur Kreistagssitzung am Montag, 21. September, ab 18 Uhr in der Lumdatalhalle in Londorf an.