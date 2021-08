Sommerfest der SPD in Großen-Buseck

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der SPD-Unterbezirk Gießen lädt zusammen mit dem SPD-Ortsverein Buseck für Samstag, 14. August, zum Sommerfest nach Großen-Buseck ein. Mit dem Fest, das von 14 bis 18 Uhr am „Anger“ stattfindet, starten die Genossen auch in die heiße Wahlkampfphase.

Neben den Parteimitgliedern sind alle Bürger eingeladen, sich bei Speisen und Getränken zu Wahlkampfthemen der SPD direkt vor Ort zu informieren. Schließlich finden am 26. September nicht nur die Bundestagswahl, sondern auch die Landratswahl, die Oberbürgermeisterwahl in Gießen und Bürgermeisterwahlen in Buseck und Wettenberg statt.

Fünf Kandidaten vor Ort

An diesem Nachmittag werden der Bundestagskandidat Felix Döring, die Landratskandidatin Anita Schneider, der Oberbürgermeisterkandidat Frank-Tilo Becher und die Bürgermeisterkandidaten Dirk Haas (für Buseck) und Ralf Volgmann (für Wettenberg) vor Ort sein und auch für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.