Heimspiel: "Radio 2020" sind mit dabei. Foto: Verein Impuls

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Staufenberg (red). Es gibt auch in diesem Jahr ein Sommerfestival auf der Burg Staufenberg 2020. Sommerfestival auf Burg Staufenberg zu Zeiten der Corona-Pandemie? Ja, aber eben mit besonderen Bedingungen: Karten gibt es nur im Vorverkauf unter "www.derticketladen.de" oder im Laden "Inges Hof" in Lollar-Kirchberg. Name, Adresse und Telefonnummer der Gäste müssen notiert und 30 Tage lang aufbewahrt werden. Ausschließlich für die eventuelle Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt im Falle eines Corona-Vorkommnisses. Die Anzahl der Gäste wird auf 80 begrenzt wegen der Corona-Abstandsregelungen.

Programm

"Balladeire" steht am Freitag, 14. August, ab 20 Uhr auf der Bühne (Eintritt 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro). Der Auswahl der Stücke und der Entwicklung der Arrangements gibt sich die Band mit viel Bedacht hin und kleidet scheinbar bekannte Lieder aus verschiedenen Kulturen in ein neues unerwartetes Tongewand. Das Repertoire umfasst Singer/Songwriter, Chanson, Pop und Weltmusik, Songs in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Türkisch und einige Instrumentalstücke.

Am Samstag, 15. August, ab 20 Uhr treten die heimische Band "Radio 2020" sowie John Morrell auf (Eintritt 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro). Lisa Marie Krause, Jessica Hormann, Mischa Jung, allesamt Frontleute in ihren eigenen Formationen und der Bassist/Gitarrist Peter Herrmann haben sich zur Band "Radio 2020" zusammengetan und die Lieblingssongs aus ihren Mixtapes und Playlists in einen Topf geworfen. Mit dabei ist der Wettenberger Schlagzeuger Moritz Weissinger. Gemeinsam haben sie seither ungewöhnliche, vorwiegend akustische Versionen von Popsongs aus fünf Jahrzehnten geschaffen. Klassiker und solche, die fast vergessen sind. Drei große Stimmen, begleitet von Gitarre, Bass und Cajon.

"Special Guest" ist John Morrell. Der gebürtige Schotte lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Deutschland. Seine prägnante Stimme und seine beeindruckenden Fähigkeiten als Gitarrist und nicht zuletzt der schottische Humor machen jeden Auftritt zu einer einzigartigen One-Man Show. Zu seinem Repertoire gehören traditionelle und moderne schottische Lieder, ebenso wie eigene Interpretationen von Pop und Rocksongs von A bis Zappa.

Eine Traumsommernacht steht am Sonntag, 16. August, auf dem Programm. Ab 20 Uhr sind Fallou Sy und Peter Herrmann zu hören, ab 20.45 Uhr beherrscht "Cirque Ex Marionnettiste" mit Entourage Berlin die Oberburg. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Fallou Sy kommt aus einer senegalesischen Griot-Familie. Seine Kompositionen sind in den musikalischen Traditionen seiner Heimat verwurzelt. Der Fokus liegt auf seiner samtweichen Stimme und seinem Gitarrenspiel. Dazu gesellen sich immer wieder Klänge der afrikanischen Harfe, Kora, der magischen Fulani-Flöte und virtuose Einlagen auf der Djembe. Peter Herrmann ist als Bassist, Gitarrist und Komponist in vielen musikalischen Genres zu Hause. Sein versiertes und melodisches Spiel auf der Bassgitarre rundet die Songs in kongenialer Weise ab. "Cirque Ex Marionnettiste" - Entourage Berlin schlägt eine Brücke zwischen effektvollen Feuer-Choreografien und theatralem Tiefgang. Im Mittelpunkt steht der monologisierende Puppenspieler, der seinen Anschluss an die Gesellschaft verloren hat und für seine Kunst keine Anerkennung erfährt. Verbittert und enttäuscht beschließt er, sich aus dem Alltagsgeschehen zurückzuziehen und eine neue Realität zu erschaffen. Eine surreale Reise durch Feuer und Emotionen.

Hinzu kommt am Samstagnachmittag, 15. August, ab 15.30 Uhr ein Familienkonzert mit Fredrik Vahle (Kostenloser Eintritt unter ganz besonderen Bedingungen, Registrierung unter www.staufenberg.de/kjb). Dieses Konzert ist Teil der Kampagne "Mein Ort und ich" des Demokratieprojekts "Dabeisein".

Das Sommerfestival wird veranstaltet vom Verein Impuls in Zusammenarbeit mit Heimatvereinigung Staufenberg, gefördert die Veranstaltung von Kultursommer Mittelhessen.