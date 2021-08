Sonderaktion mit Kostümverein im Impfzentrum

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). „Möge der Coronaschutz mit Dir sein“ – so oder so ähnlich wird es am Samstag, 28. August, im Impfzentrum des Landkreises Gießen in Heuchelheim heißen. Von 12 bis 16 Uhr stattet der Kostümverein „German Garrison/501st Legion“ den Impflingen und ihren Begleitpersonen einen Besuch ab. Die dunkle Garde des Imperiums kämpft dort ehrenamtlich gegen das Coronavirus. Für Fantasy-Fans steht der galaktische Geleitschutz gerne als Fotomotiv zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von 10.30 bis 18.30 Uhr gibt es wieder ein Impfangebot speziell für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren. Ärztliches Personal mit Erfahrung in der Kinder- und Jugendmedizin steht in dieser Zeit für eine Beratung bereit. Voraussetzung für die Impfung sind das ärztliche Beratungsgespräch sowie die Begleitung und Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Ab 16 Jahren genügt die eigene Einwilligungsfähigkeit, geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Ständige Impfkommission spricht eine Impfempfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige aus.

Neben der Beratung und Impfung von Kindern und Jugendlichen sind auch Erwachsene ohne Termin willkommen. Bei volljährigen Personen stehen die Vakzine von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Wahl.