Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). 45 Museen, drei Ausstellungen und eine Beobachtungsstation: Das können Kulturinteressierte in der Museumsbroschüre „entdecken & erleben – Museen im GießenerLand“ finden. Gemeinsam mit dem Verbund mittelhessischer Heimatmuseen hat der Landkreis Gießen diese nun neu aufgelegt. „Die liebevoll eingerichteten Heimatmuseen und die interessanten Themenmuseen sind spannende Ausflugsziele in der Region“, erklärt Landrätin Anita Schneider in einer Pressemitteilung. „Doch seit der letzten Auflage hat sich einiges in der Museumslandschaft verändert und die Broschüre war seit längerem vergriffen.“

Die Broschüre enthält pro Seite eine kurze Beschreibung der vorgestellten Museen mit Adressen, Öffnungszeiten, Kontakten, Eintrittspreisen und ein bis drei Fotos. Zur einfachen Orientierung gibt es auf der zweiten Seite eine Karte. Darauf zu finden sind die Museen mit Nummern, die sich im Inhaltsverzeichnis und auf den Museumsseiten wiederfinden. Die Broschüre umfasst 60 Seiten und erscheint in einer Auflage von 8000 Exemplaren.

Herausgeber sind der Landkreis und der Verbund mittelhessischer Heimatmuseen unter Federführung der Tourismusförderung des Landkreises. Unter den 45 Museen, die in der Broschüre zu finden sind, gibt es 25 Heimatmuseen und 20 Themenmuseen vor allem aus den Bereichen Naturwissenschaft, Kultur, Freizeit und Technik.

„2015 haben wir die Museumsbroschüre zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit dem Verbund mittelhessischer Museen erstellt und nun auf diese gute Zusammenarbeit aufgebaut“, erklärt Heike Bader, Tourismusbeauftragte beim Landkreis. Daher sind wieder drei Museen aus dem Lahn-Dill-Kreis dabei, die im Verbund mittelhessischer Museen engagiert sind.

Die Broschüre ist kostenfrei bei den Heimatmuseen des Verbundes, in den Rathäusern im Landkreis Gießen, bei der Kreisverwaltung und bei der Tourist-Information Gießen erhältlich.