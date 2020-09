Spannungslage in Laubach offengelegt

Markus Dietz (v.l.) erklärte, wie viel Kohlendioxid ein Hektar Wald bindet. Es sind 2,4 Tonnen. Eine Person setzt aber jährlich zehn bis elf Tonnen davon frei. Aufmerksam verfolgen Frank Diefenbach, Rüdiger Krato (3.v.l.) und Katrin Schleenbecker (2.v.r.) mit weiteren Wanderern seine Ausführungen. Foto: Weißenborn

Laubach. Laubach hat aktuell 3650 Hektar Wald, von denen 1800 Hektar einer städtischen Stiftung gehören. Der Rest ist im Eigentum des gräflichen Hauses. Den Laubacher Forstreichtum nahm der Stadtverband der Grünen um Michael Köhler zum Anlass, gemeinsam mit zwei Landtagsabgeordneten und weiteren Experten eine Fachtour zu unternehmen. Dazu gesellte sich am Startpunkt beim Laubacher Waldhaus eine kleine Gruppe Interessierter.

Zu den Fachleuten zählte der Michelstädter Landtagsabgeordnete Frank Diefenbach, in seiner Fraktion Experte für den ländlichen Raum und ebenfalls zuständig für den hessischen Wald. Zudem vertrat die Heuchelheimer Landtagsabgeordnete Katrin Schleenbecker (Grüne) die verhinderte Eva Goldbach in deren Wahlkreis. Auch die Erste Kreisbeigeordnete Christiane Schmahl (Grüne) nahm an der Wanderung teil. Ein profunder Kenner des Laubacher Waldes führte die Gruppe an: Dr. Markus Dietz aus Gonterskirchen. Er gründete im Stadtteil 2002 sein Institut für Tierökologie und Naturbildung, das mittlerweile europaweit Aufträge im Sinne des Naturschutzes übernimmt und 22 Beschäftigte hat.

Der gräfliche Forstbetrieb wurde von Diplom-Forstingenieur Rüdiger Krato vertreten, der gleich zu Beginn - nicht ernst gemeint - zum Baumbestand klarstellte: "Die guten gehören zu uns, die schlechten der Stadt".

DER WALD IN HESSEN . Das waldreichste Bundesland ist zwar Bayern, doch den größten Bewaldungsanteil haben Hessen und Rheinland-Pfalz laut dritter Bundeswaldinventur. Deren Zahlen aus den Jahren 2002 bis 2012 werden nächstes Jahr fortgeschrieben. Wem gehört der Wald in Hessen? 75 Prozent sind im Eigentum von Kommunen, Land und Bund. Das andere Viertel ist Privatwald. (ww)

Dem Wald geht es nicht gut, das ist für jeden sichtbar. Doch was bedeutet das für die Zukunft? Dieser Frage gingen die Teilnehmer nach. Für das Gonterskirchener Ortsbeiratsmitglied Reinhold Weißer (Grüne) gibt es nur eine Konsequenz: "Der Wald darf nicht mehr als Wirtschaftsgut behandelt werden."

Seine Einlassung führte während der Exkursion zu einer angeregten Debatte, die offenbarte, wie schwierig es ist, Lösungen in den Lagern zu finden, da der Wald der Bauwirtschaft dienlich ist: "Betonwüsten wollen wir nicht wieder, das dürfte jedem klar sein", entgegnete Katrin Schleenbecker ihrem emotionalen Parteikollegen. Der hatte die Diskussion damit entfacht, dass er auf dem Weg kahle Buchenwipfel ausmachte. "In zehn Jahren ist es auch mit den Buchen vorbei", verkündete Weißer aufgebracht. Die Buche brauche 800 Liter Wasser jährlich, schon 2018 seien nur noch 500 Liter herabgeregnet. Er schimpfte zudem auf die schweren Harvester, die den Boden verdichteten, wenn die Stämme entfernt würden, und plädierte dafür, mit Pferdegespannen zu rücken, wie es teils im bayerischen Wald praktiziert werde.

Hier zeigte sich, wie schwierig die Diskussion wird, wenn es um die Spannungslage zwischen Waldwirtschaft und Naturschutz geht. Weißers Parteikollegin Schleenbecker wies darauf hin, dass ein Deutscher früher mit 30 Quadratmetern Raum ausgekommen sei, aber heute durchschnittlich auf 50 Quadratmetern lebe. Und zum Bauen werde nun einmal Holz benötigt. "Das ständige Abwägen der Politik ist nicht einfach. Es ist getrieben von den Dürresommern, in denen Entscheidungen unter hohem Druck getroffen werden", äußerte sie.

Mitwanderin Frauke Emmenthal unterstützte den Gonterskirchener: "Hier wird Holz für Wegwerfprodukte produziert. Die Industrie frisst den Wald für die Deponie." Die Produktionsketten müssten geändert werden. 2019 seien zehn Prozent des Landesforstes aus der Bewirtschaftung genommen worden und zu Naturwald ernannt worden, erklärte der Landtagsabgeordnete Diefenbach, allerdings wohl eine einmalige Angelegenheit. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es beim Thema letztlich um das Wohl der künftigen Generationen gehe.

Der gräfliche Forstingenieur Krato machte deutlich, dass er nicht daran glaube, dass die Buche in zehn Jahren im Laubacher Wald unter den hier idealen Bedingungen verschwunden sein werde. Auf die Idee der Pferdegespanne eingehend meinte er, dass diese nur bei schmächtigen Stämmen zum Rücken einsetzbar seien.

Eine Station der Tour war eine kahle "Kalamitätsstelle" im Stadtwald. Hier wurde alles Totholz gefällt. Ohne gezielte Aufforstung werde es dort wieder einen Mischwald geben, erklärte Forstmann Krato. Wer allerdings an dieser Stelle hochwertige Eichen pflanzen wolle, müsse rund 10 000 Euro pro Hektar für die Pflege einkalkulieren. Nicht der Verbiss durch Rehe sei das Riesenproblem, sondern der hohe Pflegeaufwand junger Bestände. Im Bereich von Mäusen und Brombeersträuchern halte keine junge Eiche durch. "Wer pflanzt, muss auch arbeiten", stellte er fest und das müsse sieben Tage die Woche geschehen: "Dem Wild kann man nicht alles zuschieben."

Markus Dietz sprach von einem "rasanten Klimawandel". Drei trockene Sommer habe es jetzt hintereinander gegeben. In einem typischen Mischwald seien zehn unterschiedliche Baumarbeiten anzutreffen. Reine Fichtenbestände seien als Bauholzwälder angelegt, da der Baum schnell wachse und keiner besonderen Pflege bedürfe. Diese Baumart brauche allerdings starke Niederschläge. Die Wasserflaute und Schädlinge machten ihr den Garaus.

Dietz erinnerte an einen historischen Bauboom. Im Mittelalter habe es aufgrund der Bautätigkeit fast keinen Wald mehr gegeben. "Der Rohstoff war weg." Diefenbach betonte, dass es auch nach dem Zweiten Weltkrieg große Einschläge gegeben habe, um Deutschland wieder aufzubauen. Hessens große Mischwaldbestände seien die Zukunft, allerdings habe sich gerade in den 80er Jahren erstmals durch das Waldsterben gezeigt, dass dieses Ökosystem anfällig ist. Schon seit dieser Zeit sei bekannt, dass sich das Klima wandele und Fichten nicht mehr die erste Wahl sind. "Dennoch gibt es aktuell Forstbetriebe, die wieder Fichten nachpflanzen. Das ist mir aus dem Siegerland bekannt."

Wenn man die abgestorbenen Fichten durch Laubwälder ersetzen würde, entstehe kein ökologischer Schaden, betonte Dietz. Der Nadelholzanteil in den hessischen Wäldern betrage gerade einmal zwei Prozent. Für ihn ist klar, dass diese Baumart in Deutschland keine Zukunft mehr hat.

Krato hingegen meint, dass man mit der Fichte weiter arbeiten müsse. Man versuche jetzt, die Bestände zu mischen. "Als Betriebswirtschaftler muss ich für den Grafen Geld verdienen. Und die Fichte ist nun einmal der Brotbaum der Forstwirtschaft."

Einhergehend mit der Trockenheit wurde auf ein weiteres Problem mit dem Grundwasserspiegel aufmerksam gemacht. Schleenbecker und die Erste Kreisbeigeordnete Schmahl wiesen auf die mittlerweile großen Wasserentnahmen aus Brunnen im Vogelsberg für den Ballungsraum Frankfurt hin. "Ich erlasse mittlerweile jedes Jahr einen Wasserentnahmestopp aus Bächen und Flüssen", ging Schmahl auf die ernste Problematik des sinkenden Grundwasserspiegels ein.