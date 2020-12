Sparkassenstiftung hilft mit 67 867 Euro

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). 23 begünstigte Institutionen und Vereine sind von der Gemeinnützigen Stiftung der Sparkasse Gießen mit einer Gesamtsumme von 67 867 Euro bedacht worden. Nach der erfreulichen Nachricht im Juni sollte nun eine persönlichen Spendenübergabe stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte dieser Termin mit Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, Landrätin Anita Schneider und den Sparkassendirektoren Ilona Roth und Peter Wolf nicht stattfinden.

Die aus dem Vermögen der Stiftung erzielten Erträge werden jährlich als Spenden ausgeschüttet. So kamen in diesem Jahr 67 867 Euro zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse. Gefördert werden die unterschiedlichsten Projekte aus den Bereichen Wissenschaft, Kultur, Jugendpflege und Jugendfürsorge, Sport- und Wohlfahrtswesen, Heimatpflege und Heimatkunde, Umwelt- und Landschaftsschutz sowie mildtätige und kirchliche Zwecke. Der Ausschüttung der Beträge geht ein Antragsverfahren voraus. Anträge müssen schriftlich an die Stiftung gestellt werden.

Über eine Förderzusage freuten sich folgende Vereine und gemeinnützige Einrichtungen: Technische Hochschule Mittelhessen-Projekt „Magie Makerspace Gießen“, Förderverein der Pestalozzischule Gieße, Verein zur Erhaltung der Johanneskirche Gießen, Agaplesion Haus Samaria Hospiz, Sportverein 1899 Staufenberg, Tierschutzverein Gießen und Umgebung, Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf/Lda., Gießener Tennis Club Rot-Weiß, Diakonisches Werk Gießen, Gemeinnützige Gesellschaft für Integration Jugend und Berufsbildung, Förderverein für männliches Leistungsturnen im TV Großen-Linden, Evangelische Stiftung Arnsburg, Turnverein 1905 Mainzlar, Förderverein der Hermann-Hoffmann-Akademie für junge Forscher der JLU Gießen, Verein zur Kinderbetreuung „Franz von Hahn“, Musikschule Lich, Naturschutzverein Birklar, „Logomotion“ Verein zur Förderung und Betreuung sprach-, hör- und sehgeschädigter Kinder Gießen, Gießener Ruderclub Hassia 1906, Arbeiterwohlfahrt Stadtgebiet Gießen, Literarisches Zentrum Gießen, Technische Hochschule Mittelhessen – Deutschlandstipendium und Justus-Liebig-Universität Gießen – Deutschlandstipendium.

Dietlind Grabe-Bolz als Vorsitzende des Stiftungsrates sowie ihre Stellvertreterin Anita Schneider, Peter Wolf in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Stiftung und Ilona Roth als stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung danken allen Begünstigten für ihr vielseitiges Engagement, ganz gleich, ob privater oder beruflicher Natur. Alle Institutionen leisteten einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl unserer Gesellschaft. Sie zeigten Verständnis dafür, dass zunehmend wirtschaftliche und gesellschaftliche Hürden die Aufgaben nicht leichter machen und ermutigten auch weiterhin zu ehrenamtlichem Engagement.

Die Gemeinnützige Stiftung der Sparkasse Gießen unterstützt auch in Zukunft gemeinnützige Projekte. Informationen zu den Gremien und dem Antragsverfahren kann man der Homepage der Sparkasse Gießen entnehmen oder unter www.sparkasse-giessen.de/stiftung.