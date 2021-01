Spatenstich für Grundschule Staufenberg

David Rosenthal, Peter Gefeller, Ingmar Kupski (Kreisbauamt), Anita Schneider und Christiane Schmahl (v.l.), beim symbolischen Spatenstich. Foto: Wisker

KREIS GIESSEN - Die Bagger sind schon angerollt, auch wurde bereits ordentlich Erde bewegt. Es tut sich etwas in Staufenberg, die gemeinsame Grundschule für die Kernstadt und die Stadtteile Daubringen und Staufenberg entsteht unweit der Vitalen Mitte. Am Mittwoch gab es nun auch den offiziellen Startschuss mit dem symbolischen Spatenstich.

Landrätin Anita Schneider, Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl, Bürgermeister Peter Gefeller, David Rosenthal (Architekturbüro Hess, Thalhof und Kusmierz, München) und etliche Vertreter der Staufenberger Kommunalpolitik ließen sich von dem äußerst nasskalten Wetter nicht abhalten, ihre Freude über das Projekt auszudrücken. "Der Landkreis nimmt seine Aufgabe als Schulträger ernst", so Anita Schneider. Alleine in den Jahren 2016 bis 2020 habe der Kreis rund 52 Millionen Euro - ohne Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KIP - in Schulen vor Ort investiert. So auch in die neue Grundschule Staufenberg. Rund 14,85 Millionen brutto wird der Bau voraussichtlich kosten. 12,7 Millionen Euro trägt der Landkreis Gießen, vom Land Hessen fließen Fördermittel in Höhe von 2,15 Millionen Euro. Im August 2022 soll die neue Schule voraussichtlich fertig sein.

"Bildung ist nicht nur ein Klassenraum, sondern auch ein Lebensraum. Ein Lebensraum mit AG-Angeboten, Vielfalt und Entwicklungsmöglichkeiten zum Wohlfühlen", stellte Schneider fest. Zudem soll die Schule mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet sein. Die Landrätin sprach hier die Hürden an, die der Wunsch nach schnellem Internet an Schulen meistens mit sich bringe: "Verdammt viel Bürokratie und langes Warten auf Zuschüsse". Christiane Schmahl fasste die Planungszeit kurz und bündig zusammen. "Was lange währt, wird endlich gut" - dieses Sprichwort sei hier wahrlich angebracht. Immerhin gab es bereits vor 16 Jahren erste Schritte, um eine gemeinsame Grundschule für die drei Stadtteile auf den Weg zu bringen. Der Stadtverordnete Hans Fink (SPD) habe damals regelrecht Klinken geputzt, fügte Gefeller an. Seinerzeit war das Ganze auch am Widerstand einiger Eltern gescheitert. Im Laufe der Jahre zeigte sich indes, dass die Waldschule Daubringen, die Lindenhofschule Mainzlar und die Goetheschule Staufenberg aus allen Nähten platzten und auch räumlich modernen Anforderungen nicht mehr genügten. Das Projekt gemeinsame Grundschule fand immer mehr Zustimmung.

Erste Gespräche

2013, so Schmahl, habe man erste Gespräche mit dem Staatlichen Schulamt, den Schulen, Eltern und dem Bürgermeister geführt, der Wunsch nach der gemeinsamen Schule für drei Stadtteile kristallisierte sich immer mehr heraus. Der vier Kilometer entfernt liegende Stadtteil Treis wird seine Grundschule behalten. Die Stadt Staufenberg stellt das Grundstück, auf dem früher ein Rewe-Markt stand, zur Verfügung. Im Gegenzug gab es einen Tauschvertrag. Die alten Schulgebäude gehen in den Besitz der Stadt Staufenberg über, die sich verpflichtet, hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Im Staufenberger Parlament fand das Projekt die Zustimmung aller Fraktionen, lediglich im Kreistag hatte sich die CDU zunächst ein wenig gesträubt. Da der Schnitt des Geländes eine Herausforderung war und auch noch kein pädagogisches Konzept vorlag, schrieb man einen Architektenwettbewerb aus. Sieger wurde der Vorschlag des Münchner Architekturbüros Hess, Thalhof und Kusmierz.

Dessen Konzept, so die Schuldezernentin, halte alle Möglichkeiten offen. Das Schulgebäude setzt sich aus drei fünfeckigen Modulen auf zwei Stockwerken zusammen. Innen und außen soll es verschiedene Bereiche "für Ganztag und Unterricht, Ruhe und Aktion" entstehen. Offene Lern- und Pausenlandschaften, ein Ganztagsbereich und eine Mensa runden unter anderem das Konzept ab. Die Schule soll zudem eine inklusive Schule werden und ist daher nicht nur barrierefrei geplant, sondern verfügt auch über Besonderheiten wie einen Bewegungsraum und viele Differenzierungsräume. Alle Anforderungen an moderne Pädagogik seien erfüllt, so Schmahl. "Das kostet natürlich mehr als ein 08/15-Bau, bietet aber auch sehr viele Möglichkeiten." Ein weiterer Vorteil seien die fußläufige Erreichbarkeit sowie die nahe gelegene Stadthalle und der Sportplatz. Zudem erhalte das Gebäude eine Fotovoltaikanlage und eine Dachbegrünung.

"Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, sagt ein altes afrikanisches Sprichwort und besagt damit, dass ein Kind nicht nur seine Eltern, sondern viele Bezugspersonen und viele verschiedene Anregungen braucht, um sich gut zu entwickeln. Diese Förderung übernehmen in unserer heutigen Gesellschaft eine Reihe von eigens für Kinder geschaffene Einrichtungen, angefangen von der Kita über Sport- oder Musikvereine bis hin zur Schule", erklärte Peter Gefeller. Staufenberg wachse immer weiter. Um aber auch in der Zukunft für junge Familien gut aufgestellt zu sein, brauche man einen modernen Ort der Bildung. "Eine bessere Investition als in die Bildung unserer Kinder gibt es nicht."

Hans Fink habe bereits vor 16 Jahren die großen Vorteile einer gemeinsamen Grundschule gesehen, blickte der Bürgermeister noch einmal zurück. "Die neue zentrale Grundschule erweitert das Betreuungsangebot für unsere Grundschulkinder. Sie wird 300 Plätze für unsere Kinder bieten und selbstverständlich von einem qualifizierten Team geleitet werden, das die Schüler bestens betreuen und ihrem Alter entsprechend fördern wird." Diese neue Grundschule sei eine Investition in die Zukunft der Stadt.