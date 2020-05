SPD-Fraktion: Ungerechtigkeit im Bildungssystem

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Corona-Pandemie offenbare die gravierende Bildungsungerechtigkeit in Hessen, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD-Kreistagsfraktion. Damit Kinder und Jugendliche auch von zu Hause aus am Schulunterricht und an außerschulischen Bildungsangeboten teilnehmen können, müssten sie nicht nur mit Tablets oder Computern ausgestattet sein, sondern auch eine ruhige Arbeitsatmosphäre vorfinden können. Beides sei in finanziell schwach aufgestellten Familien und in kleinen Wohnungen oft nicht gewährleistet. „Es war richtig, Schulen und Kindergärten zu schließen, um so die Pandemie einzudämmen. Kinder aus sozial schwachen Familien dürfen dabei nicht abgehängt werden“, erklären die Fraktionsvorsitzenden Sabine Scheele-Brenne und Dirk Haas. Nach der Corona-Pandemie müsse man diese Schwachstellen analysieren. Der Landkreis habe mit dem Medienentwicklungsplan und den Aktivitäten der Breitband GmbH wichtige Grundlagen gelegt. Nun sei das Land gefragt.