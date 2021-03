SPD großer Verlierer im Landkreis Gießen

Deutlich mehr Briefwahlstimmen als 2016 waren auszuzählen. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - Klarer Wahlsieg für die Grünen, während die SPD die größten Verluste hinnehmen muss und auch die AfD verliert. Zudem ist die CDU stärkste Fraktion. So lässt sich das Trendergebnis für den Kreistag zusammenfassen, das am Montag um 2.10 Uhr vorlag. Da waren alle 288 Wahlbezirke ausgezählt. Erfreulich: Die Wahlbeteiligung von 51,7 Prozent ist höher als 2016 (49,9 Prozent).

Stärkste Fraktion im Kreistag ist nun die CDU, die laut Trend 24,5 Prozent erhielt, ein Plus von 0,3 Prozent. Dann folgen die Grünen mit 22,6 Prozent. Damit ist das Ergebnis von 2016 von 10,8 Prozent mehr als verdoppelt worden. Größter Verlierer ist die SPD. Sie war vor fünf Jahren die stärkste Fraktion mit 28,5 Prozent. Nun landet sie mit 21,4 Prozent - einem Minus von 7,1 Prozent - nur auf dem dritten Platz.

Zweiter Verlierer ist laut Trend die AfD. 2016 hatte die Partei mit 14,4 Prozent den Einzug in den Kreistag geschafft. Nun gab es nur noch 8,5 Prozent. Mit einem kleinen Verlust von 0,4 Prozent haben die Freien Wähler laut Trendergebnis nun 10,3 Prozent erreicht. Mit jeweils 5,2 Prozent folgen die FDP und die "Gießener Linke". Während die Liberalen ihr Ergebnis von 2016 hielten, gab es für die Linken ein Plus von 0,5 Prozent.

Nachdem die Piraten nicht erneut für den Kreistag kandidierten, gibt es nun zwei kleine Gruppierungen, die neu im Gremium sind. "Die Partei" kam auf 1,5 Prozent und "Volt" auf ein Prozent.

Von den 81 Sitzen im Kreistag erhält die CDU 20, einen mehr als bisher. Die Grünen kommen auf 18 Abgeordnete, ein Plus von neun. Die SPD entsendet nur noch 17 Vertreter, sechs weniger als 2016. Die AfD verliert fünf Sitze und stellt noch sieben Kreistagsmitglieder. Die Freien Wähler haben weiterhin neun Kreistagsabgeordnete. FDP und "Gießener Linke" stellen vier Abgeordnete, "Die Partei" und "Volt" jeweils einen.

Ob sich das alles bestätigt, werden die nächsten Tage zeigen. Bekanntlich wurden am Sonntagabend nur jene Stimmzettel ausgezählt, auf denen der Wähler eine Liste angekreuzt hat. Sobald Stimmen auf verschiedene Kandidaten verteilt und weitere Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens genutzt wurden, legte man diese Stimmzettel zur Seite. Sie werden erst heute ausgezählt. Deshalb ist unklar, inwieweit der Trend einen klaren Hinweis auf das Endergebnis gibt.

Und was bedeutet der aktuelle Stand der Dinge für die Mehrheitsbildung? 41 von 81 Sitzen sind erforderlich. Die bisherige Kreis-Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wähler kann weitermachen, auch wenn sich die inneren Kräfteverhältnisse zugunsten der Grünen verschoben haben. Das Dreierbündnis hätte 44 Sitze, drei mehr als bisher. Eine Koalition aus CDU, Freien Wählern und FDP hat mit 33 Sitzen ebenso wenig eine Mehrheit wie ein Bündnis aus Grünen, SPD und "Gießener Linken" (39). Sollten sich wie bisher in Gießen SPD, CDU und Grüne zusammentun, ergäbe das eine satte Mehrheit von 55 Sitzen. Denkbar sind auch Koalitionen aus CDU, SPD und Freien Wählern (46) oder CDU, SPD und FDP (41). In beiden Fällen wären die Grünen als Wahlgewinner nicht dabei.