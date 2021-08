SPD-Kandidaten zeigen sich beim Sommerfest in Großen-Buseck optimistisch

Treue Parteimitglieder wurden beim SPD-Sommerfest in Großen-Buseck ausgezeichnet. Foto: Zylla

KREIS GIESSEN - Einen besseren Tag für ihr Sommerfest hätten sich die heimischen Sozialdemokraten wohl nicht wünschen können. Die Sonne meinte es am Samstag gut mit ihnen bei der Zusammenkunft am Anger in Großen-Buseck, zu der der Unterbezirk und die Busecker SPD gemeinsam eingeladen hatten.

Beim Gang durch die Sitzreihen mit rund 100 Gästen wurde eines deutlich: Die heiße Phase der Bundestagswahl vor dem großen Wahlsonntag am 26. September hat begonnen. Dann steht nicht nur unter anderem in Buseck eine Bürgermeisterwahl an, sondern es ist auch Landratswahl und selbstredend die alles dominierende Bundestagswahl. "Wie wird wohl Merkels Regierungszeit in zehn Jahren gesehen?", diskutierte man an einem Tisch, während man an einem anderen darüber sinnierte, wer jemals einen Kanzler Armin Laschet haben wollen würde? Doch auch das eigene Abschneiden bei der Bundestagswahl wurde diskutiert: "Hat sich der Wind für die SPD in den vergangenen Wochen ins Positive gedreht?"

Die Wahlplakate am Anger nahmen es vorweg: Zu Gast waren Landrätin Anita Schneider, die ebenso wie Busecks Bürgermeister Dirk Haas erneut antritt. Beide bekamen bei der Nominierung jeweils hohe Zustimmung in ihrer Partei und altersmäßig gibt es nur wenige Monate Unterschied. Anita Schneider wird in wenigen Tagen 60, bei Dirk Haas ist dieser Geburtstag Ende Dezember. Doch beide betonten, dass sie noch genug "Kraft und Elan haben, um weiterhin gute Politik machen zu können". Schneider und Haas zeigten sich überzeugt von ihrer politischen Arbeit der vergangenen Jahre.

Vor Ort waren auch weitere SPD-Wahlkämpfer. Frank-Tilo Becher möchte Gießener Oberbürgermeister werden und Ralf Volgmann tritt als Bürgermeisterkandidat in Wettenberg an. Bundestagskandidat Felix Döring gab einen Überblick über seine Themenschwerpunkte. "Kostenlose Bildung" sei ihm als Lehrer besonders wichtig. "Überall schnelles Internet", besserer Personennahverkehr für die Dörfer, "Mindestlohn von zwölf Euro", "flächendeckende Tarifverträge" und "ein Ende von grundlos befristeten Jobs" - um "soziale Politik für Dich" gehe es ihm, betonte der 30-Jährige.

Er wolle "den Wahlkreis wieder rot" machen, der die vergangenen drei Male direkt von Helge Braun (CDU) gewonnen wurde. Döring freute sich mit den Parteimitgliedern darüber, dass die SPD in jüngsten Umfragen um drei Prozent zugelegt und die Union hingegen Stimmen eingebüßt habe. "Da geht noch was", zeigte er sich zuversichtlich auch in Bezug auf SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Während der Duft der Paella des Busecker SPD-Vorsitzenden Norbert Weigelt in der Luft lag, sorgte auf der Bühne das Duo "Sometimes", bestehend aus Eva Saarbourg und Martina Mulch-Leidich, für die musikalische Untermalung der vielen (politischen) Gespräche am Anger. Sie erfreuten mit ihren eigenen Varianten beliebter Pop-Songs.

Mehrere Ehrungen für langjährige Parteitreue standen beim Sommerfest ebenfalls auf dem Programm. Wolfgang Dörr und Günter Kimmel sind seit 25 Jahren SPD-Mitglieder. Besonders stolz war Landrätin Schneider auf die 50-jährige Parteizugehörigkeit von Ingrid Naß-Herfurth. Doch sie wurde noch von den 65 Jahren von "SPD-Urgestein" Ewald Pfeiffer, wie ihn auch Norbert Weigelt vorstellte, übertroffen. Ein Raunen und Klatschen ging durch die Reihen.