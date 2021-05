SPD: Keine Vorbedingung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Sabine Scheele-Brenne, die SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, hat im Gespräch mit dieser Zeitung betont, dass die SPD in den Sondierungsgesprächen mit Grünen und Freien Wähler bezüglich der Landratswahl keine Vorbedingungen gestellt habe. In der Freitagsausgabe war die Aussage des Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Christian Zuckermann, wiedergegeben worden, dass eine eigene Landratskandidatin der Grünen in der alten Koalition nicht möglich gewesen wäre, denn Amtsinhaberin Anita Schneider (SPD) sollte unterstützt werden. Scheele-Brenne erklärte, dass dies der alte Koalitionsvertrag so vorsah. Allerdings sei dieser nach der Wahl nicht mehr gültig. Bei einer Neuauflage hätte jeder Partner einen Kandidaten für die Landratswahl stellen können.