SPD nominiert Anita Schneider einstimmig für Landratswahl

Mit Applaus wurde das Abstimmungsergebnis für Anita Schneider quittiert. Foto: Friese

KREIS GIESSEN (ebp). Anita Schneider macht es nochmal: Die 59-Jährige wurde am Freitagabend beim SPD-Unterbezirksparteitag in der Gießener Kongresshalle zur Kandidatin für die Landratswahl am 26. September gewählt. 71 Genossen stimmten für die Landrätin - und damit alle, die ihre Stimme abgegeben hatten.

Vorsitzender Frank-Tilo Becher hatte zuvor das Ziel ausgegeben: "Wir wollen die Landrätinnenwahl mit dir, Anita, gewinnen." Denn Schneider sei "das beste Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis". Schneider hatte Anfang der Woche angekündigt, für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Zuvor habe es in der Partei "gespanntes Warten" gegeben, sagte Becher. Man habe spüren können, dass es für Schneider auch mit Blick auf die Kommunalwahl und den Gang der SPD in die Opposition keine leichte Entscheidung gewesen sei.

Schneider werde es "nicht leicht haben" mit der neuen Koalition aus CDU, Grünen und Freien Wählern, sagte Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD). Aber leicht könne ja jeder.

"Ich habe mich dazu entschieden, weil ich nach wie vor Ideen und Elan habe, für eine konkretisierende Politik für unsere Bürgerinnen und Bürger", sagte die Landrätin in ihrer Bewerbungsrede, für die sie im Anschluss stehende Ovationen von den 74 Delegierten erhielt. Die Herausforderungen, die etwa die Digitalisierung oder der Klima- und Umweltschutz mit sich bringen, "erfordern ein grundsätzliches Umdenken - auch auf kommunaler Ebene". Für Schneider wäre es die dritte Amtszeit, 2009 wurde sie als erste Frau in Hessen in dieses Amt gewählt (ausführlicher Bericht folgt).