SPD trauert um Rüdiger Veit

KREIS GIESSEN - (red). Die SPD-Landtagsfraktion, der SPD-Landesverband und der SPD-Unterbezirk Gießen trauern um den früheren Landrat und langjährigen Bundestagsabgeordneten Rüdiger Veit, der im Alter von 71 Jahren verstorben ist.

SPD-Unterbezirksvorsitzender Frank-Tilo Becher und Landrätin Anita Schneider zeigten sich in einer Pressemitteilung bestürzt. Veit habe mit seiner Persönlichkeit nicht nur den Kreis, sondern auch die politische Landschaft auf Bundesebene nachhaltig geprägt.

„Wir sind unendlich traurig über seinen Tod. Unsere Gedanken sind bei seiner Ehefrau und seiner Tochter. Mit Rüdiger Veit verliert die SPD im Landkreis eine prägende Persönlichkeit. Als Landrat galt sein Engagement insbesondere jenen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Als Mitglied des Bundestags war Rüdiger Veit das Gesicht einer menschlichen Innenpolitik. Sein standhaftes Eintreten für geflüchtete Menschen und für eine humane Migrationspolitik haben ihn zu einem leuchtenden Vorbild gemacht. Auch in hitzigen Debatten blieb seine Argumentation sachlich und durchdacht. Er verfolgte seine politischen Ziele, ohne sich selbst in den Vordergrund zu drängen. Entschlossenheit und Prinzipientreue zeichneten sein politisches Wirken aus. Damit war er ein Vorbild für uns alle. Rüdiger Veit war ein verlässlicher Freund und ein kluger Ratgeber.“

Landes- und Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser äußerte sich in ähnlichen Worten und ergänzte: „Rüdiger Veit wurde über die Parteigrenzen hinaus sehr geschätzt. In über 50 Jahren als Mitglied der SPD hat er sich in den Dienst der Allgemeinheit gestellt und für eine gerechtere, solidarischere und sozialere Gesellschaft gekämpft.“