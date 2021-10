SPD verwundert über Empfehlung der Grünen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). „Wir sind sehr verwundert, dass die Grünen im Kreis jetzt genau den Mann als Landrat empfehlen, den die Grünen in der Stadt Gießen für ungeeignet halten, ihr Bürgermeister zu sein. In der Stadt wurde Peter Neidel auf Betreiben der Grünen abgewählt. Und jetzt, nur drei Wochen später, soll er der perfekte Landrat sein?“, fragt sich die Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Sabine Scheele-Brenne, in einer Pressemitteilung.

Die Wahlempfehlung der grünen Kreistagsfraktion enthalte kein einziges sachliches Argument für eine Eignung des Kandidaten als Landrat. Argumentiert werde lediglich damit, dass der grüne Kreisbeigeordnete Christian Zuckermann dann „ein richtiges Umwelt- und Klimaschutzdezernat“ bekommen würde. Zuckermann sei für den ÖPNV, den Radwegeausbau, den Naturschutz, die Abfallwirtschaft und das Wasser- und Bodenmanagement verantwortlich, und habe damit nach eigenen Worten so etwas wie ein Umweltdezernat.

Dezernatsübergreifend

Klimaschutz als Querschnittsaufgabe muss nach Überzeugung der SPD weiterhin dezernatsübergreifend angegangen werden. Das Thema spiele in der Wirtschaftsförderung ebenso eine Rolle wie bei der Sanierung der Schulen oder der Förderung von bezahlbarem Wohnraum. Mit diesem Ansatz habe die Klimaschutzpolitik des Landkreises unter Landrätin Anita Schneider (SPD) bereits eine überzeugende Bilanz aufzuweisen. Daher sollte Klimaschutz weiterhin in ihrer Zuständigkeit bleiben, in enger Abstimmung mit den Dezernenten für ihre jeweiligen Bereiche, heißt es weiter.

Mit der unverzüglichen Neuverteilung der Aufgaben nach Zuckermanns Wahl habe Schneider bewiesen, dass sie weiterhin konstruktiv und kollegial mit den Dezernenten der Koalition zusammenarbeiten werde. Und damit entkräfte sie auch die Argumente der „doch sehr halbherzig erklärten Unterstützung der Kreistagsfraktion der Freien Wähler für Neidel“, meinte Scheele-Brenne abschließend.