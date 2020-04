Sperrmülltermine weiter möglich

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (ww). Wegen der Corona-Pandemie können Bürger ihren Abfall vorübergehend nicht beim Abfallwirtschaftszentrum in Gießen, der Kompostierungsanlage in Geillshausen oder beim kommunalen Wertstoffhof entsorgen. Auch das Schadstoffmobil hat die aktuelle Sammeltour eingestellt. Aber die Sperrmüllabfuhr läuft weiter, hieß es auf Anfrage aus der Kreisverwaltung. Alle vergebenen Termine würden abgearbeitet und es könnten weitere Termine vereinbart werden. Allerdings könne man keine Prognose für die Zukunft abgeben, so die Aussage aus der Pressestelle.