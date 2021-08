Sperrung Staufenberg-Süd wird aufgehoben

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Bauarbeiten zur Sanierung der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Gießen im Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Staufenberg-Süd und dem Gießener Nordkreuz sind laut Hessen Mobil gut vorangekommen. Wie geplant, würden die Bauarbeiten an der Landesstraße 3146 zwischen der B 3-Anschlussstelle Staufenberg-Süd und dem Kreisverkehr am Ortsausgang von Staufenberg, die während dieser Sommerferien im Zuge der Sanierung der B 3 erfolgten, mit dem Ende der Sommerferien abgeschlossen.

Seit Mitte Juli wurde die L 3146 zwischen der B 3-Anschlussstelle Staufenberg-Süd und dem Kreisverkehr am Ortsausgang von Staufenberg saniert und währenddessen voll gesperrt. Am Freitag wurden die letzten Arbeiten an dieser Strecke fertiggestellt, sodass die Vollsperrung der L 3146 in diesem Streckenabschnitt sowie die Sperrung der Anschlussstelle Staufenberg-Süd wieder aufgehoben wird.

Während der letzten beiden Bauphasen der Sanierung der B 3 zwischen der Anschlussstelle Staufenberg-Süd und dem Gießener Nordkreuz sind die Anschlussstelle Staufenberg-Süd sowie die L 3146 wieder in alle Fahrtrichtungen befahrbar.