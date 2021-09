Sportförderpreis wird etabliert

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Landkreis Gießen etabliert in Kooperation mit dem Sportkreis Gießen den im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen Sportförderpreis. Der Landkreis stellt insgesamt 12 000 Euro als Preissumme zur Verfügung – 5000 Euro mehr als im Vorjahr. Sportvereine können sich noch bis 31. Oktober beim Sportkreis bewerben.

Im vergangenen Jahr war der Sportförderpreis zum ersten Mal ausgelobt worden, um vor allem in der Corona-Pandemie die Trainings- und Übungsarbeit von Vereinen im Kinder-, Jugend- oder Seniorenbereich zu fördern. „Der Sportförderpreis ist ein Zeichen der Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit der Sportvereine. Die Vereine übernehmen eine gesellschaftliche Aufgabe, nicht nur mit Angeboten für Bewegung und Gesundheit, sondern auch in der Kinder- und Jugendbetreuung oder Integrationsarbeit. Sie waren und sind in besonderem Maß von der Pandemie betroffen“, sagt Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. Interessierte aus den Sportvereinen können sich direkt beim Sportkreis Gießen (www.sportkreis-giessen.de) über die Bedingungen informieren. Noch bis Ende Oktober können Bewerbungen per E-Mail an info@sportkreis-giessen.de geschickt werden.

Zugleich hat der Landkreis seinen jährlichen Zuschuss an den Sportkreis auf 10 000 Euro aufgestockt. Der Kreis beteiligt sich damit an den Kosten der Verwaltungsarbeit des Sportkreises, der als Teil des Landessportbunds Unterstützungs- und Beratungsangebote für die Vereine bereithält. Zugleich unterstützte die Kreisverwaltung, um die hauptamtliche Stelle einer Bewegungskoordination beim Sportkreis einzurichten – dafür war eine nötige Landesförderung zu beantragen. Die Stelle soll hauptamtlich im Geschäftsbereich des Sportkreises Gießen eingerichtet werden.