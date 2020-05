Sportplatzsanierung in Trohe rückt näher

Noch in diesem Jahr soll die Sportplatz-Sanierung in Trohe ausgeschrieben werden. Wenn alles nach Plan verläuft, werden auch die Arbeiten in 2020 starten. Foto: Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Buseck. "Was lange währt, wird endlich gut" - so könnte man die Thematik der Troher Sportplatzsanierung vielleicht überschreiben. Seit über zehn Jahren, so Sportgemeinschaft-Vorstandssprecher Thomas Rühl im Gespräch mit dieser Zeitung, steht diese auf der Agenda. Nun wird es tatsächlich langsam, aber sicher ernst. Noch in diesem Jahr sollen die Planungen abgeschlossen, die Arbeiten ausgeschrieben und losgelegt werden.

"Uns fällt wirklich ein Stein vom Herzen, denn das Thema hat uns schon viele Jahre beschäftigt. Es ist ein wichtiges Anliegen, da der Platz schon lange nicht mehr den Anforderungen entspricht. Beispielsweise sind die Betonpfosten, die nah am Spielfeld stehen, sehr gefährlich für die Spieler", betonte Rühl, der zugleich noch einen Dank an die Politik richtete. "Wir haben dieses Thema gemeinsam mit unserem Spielgemeinschafts-Partner TSG Alten-Buseck über den Sportentwicklungsplan der Gemeinde bei den Busecker Fraktionen angestoßen. Wir sind froh, dass alle Fraktionen diesem Projekt positiv gegenüberstehen und dass das Ganze jetzt angegangen wird."

Schwere Verletzungen

Die SG Trohe hatte vorab Bewerbungsunterlagen für die grundhafte Sanierung eingereicht. So habe der Untergrund zahlreiche Löcher, die in der Vergangenheit zu schweren Verletzungen geführt hätten. Extrem sei zudem, dass der Platz ein Nord-Süd-Gefälle von über einem Meter aufweise.

Auf die Bedeutung des Platzes in Trohe aufgrund seiner Lage als Mittelpunkt des Busecker Tals und Schnittpunkt von Großen-Buseck, Alten-Buseck und Rödgen wies Rühl zudem mit Blick auf die Fußball-Jugendspielgemeinschaft hin. "Es bestehen erstklassige Radwege", betont der Vorstandssprecher. "Vor allem für die Jugendlichen aller Altersgruppen von den Bambinis bis zu den A-Junioren bietet sich die Nutzung des Rasenplatzes in Trohe optimal an und würde auch den nachfolgenden Generationen die Möglichkeit bieten, ihren Sport auf einem wettbewerbsfähigen Gelände auszuüben."

"Die Bewerbungsfrist für die Planungsbüros lief kürzlich ab, auf der nächsten Gemeindevorstandssitzung kann der Planungsauftrag beschlossen werden. Das Ziel ist es, dass es in diesem Jahr dann noch losgehen kann", betont Bürgermeister Dirk Haas (SPD). Ob und inwieweit die Corona-Krise diesen Zeitplan beeinflussen könnte, lasse sich nicht sagen.

Auch bezüglich des geplanten Allwetterplatzes in Beuern gibt es gute Nachrichten. Die Planungen liegen aktuell im Zeitplan. "Wichtig war uns, dass wir ein Projekt nach dem anderen angehen, weswegen die Sanierung in Trohe zunächst Priorität genossen hat. Im Anschluss daran werden wir dann den Allwetterplatz in Beuern angehen, wir wollen da wirklich eine zukunftssichere Variante wählen", so Haas in Anbetracht der Tatsache, dass das Plastik-Granulat auf zahlreichen Kunstrasenplätzen schon für Probleme gesorgt hat und ein Verbot der EU für Mikroplastik nach wie vor droht. "Er soll gut und sicher sowie dauerhaft nutzbar sein", betont der Rathauschef. Für nicht im Verein aktive Nutzer soll zudem ein Soccercourt in der Nähe entstehen.