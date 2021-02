Sprechtag für Unternehmer am 3. März

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Am Mittwoch, 3. März, bieten die Wirtschaftsförderungen des Landkreises und der Stadt Gießen gemeinsam mit Experten der Wirtschaft einen Beratungstag an. Er richtet sich an Interessierte, die kleine und mittlere Unternehmen führen oder sich über eine Existenzgründung informieren möchten.

Wer Interesse hat, kann in Einzelterminen Fragen an ein erfahrenes Beratungspersonal stellen. Ein Team der Wirtschaftsförderungen des Landkreises und der Stadt Gießen, der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, der IHK Gießen-Friedberg, der Handwerkskammer Wiesbaden und des Rationalisierungs- und Innovationszentrums der Wirtschaft gibt Auskünfte. Die Beratung wird aufgrund der Pandemie-Situation online stattfinden.

Die Beratungsthemen reichen von der Unternehmensfinanzierung mit öffentlichen Fördermitteln über Existenzgründungen, die Förderung betriebswirtschaftlicher und technologischer Beratung, der Unternehmensübergabe, dem Zugang zu Hochschul-Knowhow bis hin zur Standortsuche und den Genehmigungsverfahren. "Mit der Vielfalt der angebotenen Informationen bieten wir eine effiziente Beratung in einem Termin", sagt Landrätin und Wirtschaftsdezernentin Anita Schneider (SPD).

Die Ratsuchenden können in einem Termin gleich die Antworten auf ein Bündel der verschiedensten Fragen mitnehmen. Die erforderlichen Anmeldungen für dieses kostenlose Angebot nehmen Martin Wavrouschek, Wirtschaftsförderung des Landkreises Gießen, unter 0641/9390-1767, E-Mail: martin.wavrouschek@lkgi.de; oder Thomas Peter, Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, unter 06441/4479-1268, E-Mail: thomas.peter@wibank.de entgegen.