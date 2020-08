Sprechtag für Unternehmer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Am Mittwoch, 2. September, findet nach langer Corona-Pause wieder ein Unternehmersprechtag in Präsenz statt. Die Wirtschaftsförderungen des Landkreises und der Stadt Gießen haben Experten der Wirtschaft eingeladen, an die sich Unternehmer und Personen, die es werden wollen, wenden können. Der Unternehmersprechtag findet im Technologie- und Innovationszentrum Gießen, Winchesterstraße 2, statt. Wer Interesse hat, kann ab 14 Uhr einen Einzeltermin buchen. Die erforderlichen Anmeldungen für dieses kostenlose Angebot nehmen entgegen: Martin Wavrouschek, Wirtschaftsförderung des Landkreises, unter 0641/9390-1767, E-Mail: martin.wavrouschek@lkgi.de; oder Thomas Peter, Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, unter 06441/4479-1268, E-Mail: thomas.peter@wibank.de.