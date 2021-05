Sprechtag zuVollmachten

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Zum internationalen Tag der Pflege am Mittwoch, 12. Mai, veranstalten die Beratungs- und Koordinierungsstelle für ältere und pflegebedürftige Menschen (BeKo) und der Pflegestützpunkt Landkreis Gießen gemeinsam einen Telefonaktionstag von 9 bis 16 Uhr zum Thema Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung.

Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter und bei Krankheit ist folgende Frage wichtig: Was ist die richtige Vorsorge für den Ernstfall? Jeder Mensch kann in eine Situation kommen, in der er seine Wünsche nicht mehr äußern oder Entscheidungen nicht mehr selbstständig treffen kann. "Die Frage nach der richtigen Vorsorge stellen sich viele Menschen leider oft allerdings erst dann, wenn der Ernstfall bereits eingetreten ist", stellt Christina Keißner, Beraterin in der BeKo, in einer Pressemitteilung fest. Gerade bei einer Demenzerkrankung sei es wichtig, (noch) den richtigen Zeitpunkt zu finden, so Keißner.

Es gibt oftmals viele Fragen. Was kann ich eigentlich mit welcher Vollmacht regeln? Benötige ich dazu einen Rechtsanwalt? Wo hinterlege ich meine Patientenverfügung und/oder Vorsorgevollmacht? "Wir möchten mit dieser Telefonaktion den Einstieg in das Thema Vorsorge erleichtern", sagt Marco Schulte-Lünzum, Vorsitzender des BeKo-Trägervereins.

Viele Menschen glauben, dass automatisch Ehepartner, Eltern oder Kinder an ihrer Stelle entscheiden dürfen. Das sei jedoch nicht der Fall, auch Angehörige benötigten dafür eine Vollmacht. Liege keine Vollmacht vor, müsse das Gericht gegebenenfalls eine gesetzliche Betreuung anordnen.

Interessierte können sich am Mittwoch, 12. Mai, von 9 bis 16 Uhr an die Beko-Mitarbeiter unter 0641/9790090 und die Beschäftigten des Pflegestützpunktes unter 209164-96 oder -97 kostenlos wenden.