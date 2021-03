Stadt und Kreis Gießen: Polizei im Einsatz gegen sexuelle Gewalt an Kindern

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Rund 250 Polizisten waren in der vergangenen Woche hessenweit im Einsatz zur Bekämpfung von sexueller Gewalt an Kindern. Bei Schwerpunktmaßnahmen wurden die Wohnungen von 52 Beschuldigten durchsucht, 1247 Datenträger sichergestellt und 24 Vernehmungen durchgeführt. Unter den durchsuchten Wohnungen sind laut Landeskriminalamt auch je eine in Gießen und im Landkreis. Gegen zwei Männer der Jahrgänge 1998 und 1999 werde ermittelt.

Beim Landeskriminalamt gibt es die sogenannte "Bao Fokus" (Besondere Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern), die im Oktober 2020 ihre Arbeit aufgenommen hat. Der dortige Führungsstab koordiniere landesweit die Einsätze und Ermittlungen. Die meisten Mitarbeiter arbeiteten jedoch in einem der sieben hessischen Polizeipräsidien. So wie Sarah Schneider aus dem Polizeipräsidium Mittelhessen. Die Kriminaloberkommissarin ist an Vorermittlungen und Durchsuchungen beteiligt, wertet aber auch sichergestellte Speichermedien aus, sichtet Fotos und Videos von Missbräuchen.

"Es ist zum Teil schlimm, was ich zu sehen bekomme", erzählt die 30-Jährige laut Pressemitteilung. Sie versuche dennoch, jeden Fall neutral zu betrachten. "Was ich gedanklich immer im Hinterkopf behalte: Hinter jedem kinderpornografischen Bild steckt ein sexueller Missbrauch und damit auch ein Opfer."

Kommissar Zufall

"Oftmals ermitteln wir aufgrund von konkreten Hinweisen", berichtet Sarah Schneider. In einem Fall etwa zeigte eine junge Frau ihren Vater an. Sie hatte auf seinem Smartphone kinderpornografische Fotos gefunden. In einem anderen Verfahren spielte wiederum Kommissar Zufall den Ermittlern in die Hände: Bei Mäharbeiten im Landkreis Gießen war auf einer Wiese ein Smartphone gefunden worden. Der Finder brachte es zur Polizeistation. Das Gerät sollte an den Eigentümer zurückgegeben werden. Beim Auslesen des Handys wurde ein kinderpornografisches Video gefunden. "Es waren nicht irgendwelche Aufnahmen aus dem Internet, sondern man hat gesehen, dass das Video selbst hergestellt worden war", erläutert Sarah Schneider.

Da der Eigentümer des Handys der Polizei aus einem anderen Verfahren bekannt war, konnten Rückschlüsse auf das im Film zu sehende Kind gezogen werden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen der "Bao Fokus" wurde die Wohnung des Mannes durchsucht, wurden mehrere Datenträger sichergestellt und der Beschuldigte vorläufig festgenommen. Auf Anordnung des zuständigen Ermittlungsrichters befindet er sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat bereits Anklage erhoben. Dem Mann werden schwerer sexueller Missbrauch von Kindern sowie die Herstellung von kinderpornografischen Schriften zur Last gelegt.

Weitere Missbrauchstaten verhindern, bereits begangene Taten aufklären, Opfern helfen - "ich habe die besten Gründe, um motiviert zur Arbeit zu gehen", sagt Sarah Schneider. "Bislang komme ich emotional mit der Tätigkeit gut zurecht."

Den Ermittlern werden unterstützende Angebote - etwa die Teilnahme an Supervisionen - gemacht. "Wenn mich etwas bedrückt oder ich mich mit einem herausragenden Fall beschäftige, kann ich aber auch offen im Kollegenkreis darüber sprechen. Das ist für mich persönlich sehr wertvoll."

Die hessische Polizei hat laut Pressemitteilung im vergangenen Jahr 904 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern und 72 Fälle von sexuellem Missbrauch von Jugendlichen erfasst. Hinzu kommen 1692 Fälle des Besitzes, Erwerbs und der Verbreitung von Kinder- beziehungsweise Jugendpornografie. Die Dunkelziffer in diesem Deliktsfeld ist hoch. Die Taten ereigneten sich häufig innerhalb der Familie oder im sozialen Nah-Raum eines Kindes. Nur ein Bruchteil werde angezeigt. Die Polizei ist daher auf Hinweise aus der Bevölkerung, von Eltern, Lehrern, Erziehern, Nachbarn und anderen angewiesen.

Wer den Verdacht hat, dass ein Kind im Umfeld von sexueller Gewalt betroffen ist oder selbst Opfer von sexueller Gewalt geworden ist, sollte sich an die Polizeidienststelle wenden und Anzeige erstatten. Die Polizei nimmt aber auch Hinweise entgegen und kann Fachberatungsangebote in Ihrer Nähe nennen. Mehr Infos im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/

opferinformationen/sexueller-missbrauch-von-kindern/