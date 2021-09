Stadthallenschließzeiten sorgen für Ärger

Muss die Stadthalle Linden nach und vor einer Gremiensitzung so lange gesperrt werden? Foto: Wißner

LINDEN - Schulen und Vereine sind verwundert. Sie dürfen an 26 Tagen bis zum 15. Dezember die Lindener Stadthalle nicht nutzen, zumindest nach dem Stand der vergangenen Woche. "Aufgrund der Pandemielage kann die Stadt Linden die anstehenden Ausschusssitzungen und Stadtverordnetenversammlungen nur in der Stadthalle Linden durchführen. Durch die mit den Sitzungen verbundenen Auf-, Abbau- und Reinigungsarbeiten steht die Stadthalle Linden, einschließlich der Nebenräume, an folgenden Tagen nicht zur Verfügung" heißt es in der E-Mail, in der die Tage bezeichnet sind, an denen die Gebäudenutzung untersagt ist. Die Nachricht aus dem Lindener Rathaus erreichte die Betroffenen am Donnerstagmittag der Vorwoche, schon am Folgetag ruderte die Stadt teilweise zurück.

Bis zum 15. Dezember finden drei weitere Stadtparlamentssitzungen mit 37 Köpfen sowie fünf Termine der vorbereitenden Ausschüsse mit ihren neun Köpfen abends sowie zur Bundestagswahl von Freitag bis Montag ganztägig und auch eine Bürgermeisterdienstversammlung tagsüber statt. Summasummarum sind das elf Termine, teils mit und ohne Publikum. Von den Schulen wird die Stadthalle als Drei-Felder-Halle genutzt.

Warum ist die Stadthalle aber insgesamt 26 Tage nicht nutzbar? Die Pandemie sorgt dafür. Für die Sitzungen muss es eine Grundreinigung geben, aber auch den Auf- und Abbau der Sitzgelegenheiten und Tische. Ob das zwei Tage braucht, fragen sich Schulen und Vereine. Allein an der Burgschule Großen-Linden wären neun bis zwölf Klassen und somit alle 235 Schüler von den Sperrungen betroffen, meint Schulleiterin Sabine Wagner. Hinzu komme noch, dass die Grundschüler mit dem Bus zur Stadthalle gefahren werden. Dafür müsse bis Dezember kurzfristig vieles umorganisiert werde. Die Sitzungstermine der städtischen Gremien werden normalerweise in einer Jahresplanung in allen Kommunen frühzeitig festgelegt.

Schulleiterin Wagner schüttelt jedenfalls mit dem Kopf, und auch die stark betroffenen Handballspielerinnen der TSG 1893 Leihgestern überrascht das Ganze, unterstreicht Abteilungsleiter Rainer Breidenbach.

Von der Sperrung ist neben der Burgschule auch die Anne-Frank-Schule betroffen. Hier betrifft es im Zeitraum allerdings nur sechs Schulstunden, erklärte Vize-Schulleiter Holger Müller.

Die Schulleiterin der Burgschule erläuterte unserer Zeitung, dass ab dieser Woche bis zum Beginn der Weihnachtsferien bisher lediglich viermal regulärer Sportunterricht stattfinden könnte. Von 14 Schulwochen im Zeitraum Sommer- bis Weihnachtsferien hätten die Schüler damit lediglich sechs Wochen Sportunterricht aufzuweisen. "Wie soll auf dieser Basis eine Note erteilt werden?"

Die Veranstaltungen und Sitzungen der Stadt Linden würden stets um 19 oder 20 Uhr beginnen. Sie dauern maximal bis 23 Uhr. Es erschließe sich nicht, weshalb deshalb für eine Sitzung zwei Tage die Halle gesperrt wird. Ein Auf- und Abbau sowie das Stellen von Tischen und Stühlen, wie auch die Reinigungsarbeiten könnten "schulfreundlicher" organisiert werden, denkt Wagner. Wäre dies der Schule bereits vor den Sommerferien mitgeteilt worden, dann wären eine Ausweichmöglichkeit gefunden und auch die Bustransporte umorganisiert worden. An einem Mittwoch nach einer Stadtverordnetensitzung wären sechs Busfahrten von der Schule zur Stadthalle und zurück betroffen. Auch Breidenbach kann nicht nachvollziehen, weshalb eine 1000 Quadratmeter große Halle am Sitzungstag und den Tag darauf gesperrt werden muss.

Am Freitagmittag vergangener Woche ruderte die Stadt nach einer ersten Protestwelle bereits zurück. Jetzt sollen zumindest die Ausschusssitzungen in der Leihgesterner Volkshalle stattfinden. Die Mitarbeiter des Bauhofs übernehmen morgens bis 9.30 Uhr den Abbau. Allerdings bedeutet dies, dass jetzt der Sportbetrieb der Wiesengrundschule nur eingeschränkt stattfinden kann.

Die Kritiker fragen sich, warum an einem Sitzungsdienstag nicht Schulsport bis um 13 Uhr betrieben werden kann. Dann sind zwar an diesem Tag die Vereine, aber der Schulsport nur marginal betroffen. Fraktionsvertreter haben bereits gegenüber dieser Zeitung in einer kleinen Umfrage erklärte, dass sie keinerlei Probleme damit hätten, Tische und Stühle am Ende der Parlamentssitzung wegzutragen.

Daniel Weber, Fachdienstleiter Gremienarbeit/Zentrale Dienst, erklärte, dass die Sitzungstermine erst mit Inkrafttreten der Neufassung der parlamentarischen Geschäftsordnung am 20. August verbindlich gewesen seien, weshalb keine frühere Information erfolgen konnte. "Für die Vor- und Nachbereitung der öffentlichen Sitzungen ist eine Schließung der Stadthalle am Sitzungstag selbst für den Aufbau und am Folgetag für den Rückbau sowie die anschließende gründliche Reinigung der Halle erforderlich", erklärte Weber. Es sei nun beabsichtigt, die Volkshalle für die Ausschüsse zu nutzen, während die Stadtverordnetenversammlung in der Stadthalle ausgerichtet werden soll. "Die Hallennutzer wurden über die beabsichtigten Schließzeiten informiert. Derzeit werden auch alternative Standorte zur Ausrichtung künftiger Gremiensitzungen geprüft, in denen kein Vereins- oder Schulsport stattfindet", so Weber. Früher wurden in "Schaums Saal" in Großen-Linden auch Sitzungen abgehalten. "Sollten die Schulen keine grundgereinigte Halle für den Schulsport erwarten, kann der Schulsport auch ab dem Folgetag um 9.30 Uhr stattfinden. Diese Regelung wurde mit den ansässigen Grundschulen abgestimmt", so Weber. Weshalb ein Abbau nicht schneller zu bewerkstelligen ist, begründet der Fachdienstleiter mit dem Hinweis, dass Sitzungen bis 23 Uhr andauern könnten und ein Rückbau im Anschluss aufgrund arbeitsrechtlicher Bestimmungen unmöglich sei.