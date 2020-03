Stadtnachrichten aus Laubach digital aufbereitet

Jetzt teilen:

Laubach (red). Er sollte der Höhepunkt zur Eröffnung der Laubacher Gewerbeschau werden: der offizielle Launch der Laubach-App. Angesichts der aktuellen Situation rund um Covid-19 wurde die Messe am Wochenende abgesagt, die App steht aber kostenfrei zum Download in den App-Stores bereit.

Mit der offiziellen Stadt-App für Laubach können integrierte Serviceangebote genutzt und Informationen rund um die Stadt abgerufen werden. Ob kulturelle Termine, Kochkurse oder Seminare: Im Veranstaltungskalender finden Jung und Alt zahlreiche Tipps und Ideen, wie sie ihre Freizeit verbringen können. Daneben präsentieren sich in der App zahlreiche Vereine, Dienstleister, Gastronomen und Einzelhändler aus Laubach und Umgebung, die ebenfalls dazu beitragen, dass die Angebote, Gutscheine und Aktionen in der gleichnamigen Rubrik beständig wachsen. Aktuelle Nachrichten aus Grünberg, Hungen, Lich und Laubach kommen täglich vom Anzeiger. Und wer mehr Interessantes über den Luftkurort erfahren möchte, der wird unter Tourismus fündig. Selbstverständlich hat die Laubach-App noch zahlreiche weitere Features - vom Bürgerservice im Rathaus bis zu Informationen zu öffentlichen Einrichtungen, Mobilität oder Gesundheit. "Wir freuen uns, mit der Laubach App erstmals unsere Idee von digitalem Stadtmarketing in einer Kleinstadt umsetzen und betreiben zu können", sagt Mark Pralle, Geschäftsführer der Distama GmbH in Gießen, über das neue Angebot in Mittelhessen. Zusammen mit dem Laubach Digital Team - engagierte Bürger und Mitarbeiter der Verwaltung unter der Leitung des städtischen Projektkoordinators Ottmar Meissner - hat Pralles Team in den vergangenen Monaten das Konzept erstellt und umgesetzt. Die Software kommt dabei von der Distama-Mutter, der Fabrik19 GmbH.

"Wir bauen das Konzept immer weiter aus und entwickeln laufend neue Features. Das bedeutet, dass auch die Laubach-App beständig an Inhalten und Funktionen wachsen wird, von denen die Benutzer profitieren können", freut sich Pralle, dessen Unternehmen bereits die Giessen-App und die Lauterbach-App erfolgreich selbst betreibt.

47 Partner aus Vereinen, Institutionen, Handel und Gastronomie finden sich zum Auftakt in der App wieder. Exklusivpartner ist die Stadt selbst. Bürgermeister Peter Klug war von Beginn an von der Idee begeistert. "Mit der Laubach-App wollen wir eine digitale Plattform schaffen, die ganz unterschiedliche Informationen und Angebote zusammenführt, die für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere Gäste hilfreich und sinnvoll sind. Umso bedauerlicher ist es, dass wir die App angesichts der aktuellen Umstände nicht in der geplanten Form präsentieren können. Dennoch: Jetzt kommt es darauf an, dass sich möglichst viele Menschen die App herunterladen und nutzen - dann kann sie gerade in einer Situation wie der jetzigen ein hilfreiches Werkzeug und Informationsmittel sein", so Klug.

In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen wurde versucht, ein alternatives Angebot in der App umzusetzen: die digitale Gewerbeschau. Die Laubach App ist ab sofort kostenfrei für iOS und Android in den App Stores zu finden. Wer mit seinem Unternehmen ebenfalls in der App vertreten sein will, meldet sich bei der Distama GmbH unter Telefon 0641/ 20108275 oder per E-Mail an laubach@distama.de.