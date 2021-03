Stallpflicht für Hühner, Enten und Co.

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Seit 21. Februar gilt im Landkreis Gießen eine Allgemeinverfügung, die das Einschleppen der Geflügelpest in Hausgeflügelbestände im Landkreis Gießen verhindern soll. Demnach müssen alle Personen, die Geflügel mit Auslaufmöglichkeit halten, ihre Tiere im Stall lassen, wenn sich auf den Auslaufflächen Staunässe gebildet hat und dadurch Wildvögel angezogen werden. Durch die stehenden Wasserflächen, die sich durch Schneeschmelze, Hochwasser oder Regen gebildet haben, werden an vielen Orten Wildvögel wie Enten, Gänse und Greifvögel anlockt, die die Geflügelpest in die Hausgeflügelbestände einschleppen könnten.

Hans-Peter Stock (Freie Wähler), Veterinärdezernent im Landkreis Gießen, appelliert in einer Pressemitteilung an alle Geflügelhalter, sich an die Regeln zu halten und ihre Hühner, Fasane, Wachteln, Enten oder Gänse und anderes Federvieh im Stall unterzubringen, sofern sie andernfalls Kontakt zu Wildvögeln haben könnten. „Bitte schützen Sie Ihren Hausgeflügelbestand, indem Sie die Biosicherheitsmaßnahmen ernst nehmen und konsequent einhalten“, sagt er.

Die Allgemeinverfügung besagt: Geflügel, welches in der Nähe von Staunässe, also größeren Pfützen, gehalten wird, muss derzeit entweder in geschlossenen Ställen oder in einer überdachten Schutzvorrichtung, die ein Eindringen von Wildvögeln unmöglich macht, untergebracht werden. Netze und Gitter dürfen zur Vermeidung des Kontaktes zu Wildvögeln nur genutzt werden, wenn sie als Abdeckung nach oben eine Maschenweite von nicht mehr als 25 mm aufweisen.

Die Aufstallungspflicht gilt auch, wenn sich Wasserflächen im Abstand von bis zu 500 Metern um die Außenställe oder Auslaufflächen herum gebildet haben und dadurch Wildvögel angezogen werden. Dies erläutert Dr. Stefanie Graff, Amtstierärztin im Fachdienst Veterinärwesen beim Landkreis: „Die Aufstallung von Geflügel und weitere Biosicherheitsmaßnahmen minimieren das Risiko eines direkten und indirekten Kontakts mit infizierten Wildvögeln.“

Daneben müssten auch indirekte Eintragswege von Geflügelpesterregern als potenzielle Gefahr wahrgenommen werden. Dazu zählt kontaminiertes Futter, Wasser oder verunreinigte Einstreu. Auch Gegenstände, die von außen in den Stall gebracht werden, sollten zuvor gereinigt und desinfiziert werden, um das Geflügel zu schützen. Dies gilt für Schubkarren und Fahrzeuge ebenso wie für die Schuhe all derer, die den Stall betreten.

Geflügelhalter sind zur Einhaltung von Grundregeln der Biosicherheit gesetzlich verpflichtet. Die Allgemeinverfügung zur Staunässe verschärft die allgemeingültigen Regeln aus gegebenem Anlass. Die gesamte Allgemeinverfügung steht zum Nachlesen auf der Homepage des Landkreises Gießen, im Bereich ‚Gesundheit‘ – ‚Bekämpfung von Tierseuchen‘.

Die Veterinäre des Landkreises bitten darum, auffälliges Verhalten und Totfunde bei Wildvögeln zu melden. Dies betrifft sowohl Wasservögel als auch Greifvögel. Der Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz ist zu erreichen unter 0641/9390-6200 oder per E-Mail an poststelle.avv@lkgi.de.