Stammtisch diesmal digital

KREIS GIESSEN - (red). Mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen, spielte Ruth Werwai eigentlich nicht. Auf der Suche nach Wolle zum Spinnen wandte sie sich an Marten Wellbrock, einen befreundeten Hobby-Bauer. Sie wollte wissen, was mit der Wolle der Schafe geschieht, die in seinem Hinterhof weideten. Die Antwort des Schäfers machte sie sprachlos: Der wertvolle Rohstoff wird verbrannt. Die Freunde gründeten 2017 zusammen mit Ruth Werwais Mann Waldemar die Raincloud & Sage GbR. Dies ermöglicht ihnen, Schäfern Wolle abzukaufen, sie zu Strickwolle weiterzuverarbeiten und zu verkaufen.

Der Gründungsprozess war geprägt vom Prinzip „Learning by Doing“. Beim Gründerstammtisch teilt Ruth Werwai ihre wichtigsten Erfahrungen. Die Veranstaltung findet digital statt: am 11. November ab 19 Uhr. Anmeldung per E-Mail an Sarah Krecker (sarah.krecker@wirtschaft.uni-giessen.de). Die Veranstaltungsreihe ist eine Initiative des Technologie- und Innovationszentrums Gießen, der Wirtschaftsförderungen von Landkreis und Stadt Gießen, des vom Entrepreneurship Cluster Mittelhessen (ECM), der IHK Gießen-Friedberg, sowie des Vereins „Region Gießener Land“.